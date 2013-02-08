به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی دیروز، امروز و فردا پنجشنبه شب با حضور غلامعلی حداد عادل نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس با موضوع وحدت در جامعه و همچنین اشاره ای به گفتگوهای اخیر روسای دو قوه در صحن مجلس، برگزار شد.

حداد عادل در آغاز سخن در خصوص وحدت و شاخص‌های آن طی سخنانی گفت: 3 عامل ایمان به خدا، رهبری امام (ره) و وحدت مردم سه جلوه از یک حقیقت هستند. در پیروزی انقلاب اصل ایمان به خدا بود و امام هم به عنوان یک بنده خوب خدا احساس تکلیف کرد و مردم هم به اعتبار آن ایمانی که داشتند از امام اطاعت کرده و وحدت پیدا کردند.

باید از هوای نفس خالی باشیم تا در میدان وحدت موفق شویم

وی در خصوص مولفه های وحدت، گفت: همه افراد در مقام حرف طرفدار وحدت هستند. کسی نمی گوید که طرفدار تفرقه است اما برخی وحدتی را دوست دارند که حول آنها باشد. یعنی هر آنچه که من می گویم را قبول داشته باشید. در حالیکه منظور رهبری از وحدت این است که طرفین هر کدام یک قدم به جلو بردارند تا به هم نزدیک شوند. اگر طرفین انعطاف نشان ندهند ما به وحدت نمی رسیم. بنابراین یکی از مولفه های وحدت نشان دادن آن در عمل است. یعنی که از خود بگذریم. باید از هوای نفس خالی باشیم تا در میدان وحدت موفق شویم.

ابوترابی فرد نیز در این باره اظهار داشت: یکی از عناصر اقتدار ملی ما وحدت است که در 34 سال گذشته به ما کمک کرده است. وحدت مانند بسیاری از مقولات چون علم، تقوا و ایمان از امور نسبی است. باید قله را دید تا به سمت آن حرکت کرد.

وی گفت: امروز جامعه ما در رتبه بالایی از وحدت قرار دارد و یکی از عوامل کلیدی اقتدار ما وحدت است.

وی گفت: رئیس جمهور مصر که هم اکنون جای انور سادات نشسته است، انقلاب مصر را در راستای انقلاب ایران می بینید و اذعان می کند که در راستای رسیدن به اهدافی که داریم نیازمند پشتیبانی نظام اسلامی هستیم.

ریشه تفرقه در جهالت است

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: وقتی در فضای وحدت قرار داریم به حداقل های نزاع باید اعتراض کنیم. نباید کمترین آثار تفرقه و تشتت را در این جامعه ببینیم. ریشه تفرقه یا در جهل است یا در جهالت. به هر میزان به علم و معرفت ما افزوده شود قطعا به سطح بالاتری از وحدت دست می یابیم.

وحدت در بستر اعتماد شکل می گیرد

حداد عادل در پاسخ به این سئوال که چطور می شود مرز اختلاف نظرها با درگیری ها و گریبانگیری ها را تنظیم کرد، گفت: تصور می کنم ما تکیه گاه هایی داریم که می تواند ما را به وحدت برساند. با وجود اختلاف نظرهایی که داریم. اختلاف نظر طبیعی است ممکن است مجلس در قضیه ای نگران یک جنبه و دولت نگران جنبه دیگر باشد و دو نوع برداشت و راه حل داشته باشند. باید بنشینند و با هم گفتگو کنند و به هم اعتماد داشته باشند آنچه آفت وحدت است بی اعتمادی است. یعنی اعتماد متقابل بر سر وحدت است و هر نوع وحدت نیز در بستر اعتماد شکل می گیرد.

وی ادامه داد: ما قانون داریم و قانون اساسی حدود و ثغور وظایف مسئولان قوا و دیگر مسئولان را مشخص می کند هر کس باید بداند مرز کار او تا کجاست. از همه بالاتر ولایت فقیه و رهبری را داریم که عامل نیرومندی در جامعه است. کلام او فصل الخطاب است و سخن او سخن ملت است. وقتی اختلاف پیش می آید اختلاف نظر را نزد رهبری می بریم و ایشان بر اساس موازین اسلامی نظر می دهد و ما نظر او را رعایت می کنیم.

وی تاکید کرد: تا وقتی که ولایت فقیه را داریم بن بستی نداریم. تصور می کنم با اهرم هایی که در اختیار داریم راهکارهای خروج از اختلاف نظر را هم داریم. اختلاف نظرها را باید مسیر رشد قرار دهیم نه نزاع، که باعث توقف می شود، مردم هم دچار حیرت می شوند و خدایی ناکرده یاس و ناامیدی ایجاد می شود.

نماینده تهران گفت: مردم نشان دادند که همیشه الهام بخش مسئولان هستند و ما هیچ گاه ندیدم که این ملت راه خود را گم کند.

ابوترابی در ادامه این گفتگو در خصوص تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولان اختلافات را میان مردم نکشانند وهر کس اختلافات را به سطح مردم بکشاند خائن به ملت است، گفت: واقعیت سیاسی کشور بیانگر یک رویدادی است که ما گاهی در گفتمان مسئولان کشور مشاهده می کنیم. امروز مقام معظم رهبری از این موضوع تعبیر به بداخلاقی کرده اند. ایشان با توجه به این واقعیت و آثار منفی آن در فضای سیاسی کشور و نقد و اعتراض عامله مردم به این گونه گفتمان، بر ضرورت پرهیز از آن در فضای علنی جامعه پای فشرده اند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: لذا بدون تردید طرح یک سری مسائل اختلاف انگیز در فضای عمومی جامعه نه تنها هیچ اثری در کاهش و رفع اختلافات نخواهد داشت بلکه موجب افزایش تنش و دغدغه و اعتراض ملت عزیز ما خواهد شد بنابراین باید در چارچوب صحیح مسائل را حل و فصل کرد.

در مسائل اجرایی و مدیریت کشور کمترین زمینه اختلاف وجود ندارد

وی گفت: در مسائل اجرایی و مدیریت کشور کمترین زمینه اختلاف وجود ندارد. قانون به صورت شفاف راههای برون رفت از اختلاف نظرهای احتمالی را تبیین کرده است.

دهه فجر جای بحث های اختلافی نیست

حداد عادل نیز با اشاره تلویحی به اتفاق بین دولت و مجلس در روز استیضاح گفت: یک جنبه بداخلاقی سیاسی که اتفاقا در این روزها اتفاق افتاد این بود که این رخداد در دهه فجر بود. در حالیکه دهه فجر باید فرصتی باشد برای تحکیم همبستگی ملی. باید این ایام را برای بیان دستاوردهای انقلاب و شناخت توطئه های دشمن مغتنم بدانیم. اینکه ما خیلی از پیشرفت ها را در دهه فجر رونمایی می کنیم به همین دلیل است و این یک سنت است. دهه فجر جای بحث های اختلافی نیست.

وی گفت: اگر کسی یا کسانی این را رعایت نکردند بداخلاقی مضاعف کرده اند. حرف تفرقه انگیز همیشه بد است به خصوص در دهه فجر بسیار نابجا و نابهنگام است و مردم نمی بخشند کسانی که این موضوع را رعایت نکنند و موقع شناس نباشند.

ابوترابی نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به این سوال که وجود این اختلافات تا چه اندازه توطئه دشمنان و عوامل داخلی آنان است، گفت: ما در دوران ویژه ای قرار داریم امروز جمهوری اسلامی توانسته در خارج از مرزها یک جریان بیداری اسلامی را سازماندهی کند. شاهد هستیم هر روز جبهه استکبار و نظام سلطه با یک شکست جدید مواجه می شود. امروز گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا بر اساس یک گفتمان مقاومت همراه با پایداری در برابر زیاده خواهی استکبار همراه است. به این معنا که نمی شود از موضع قدرت و فشار وارد عرصه گفتگو شد. باید جدا همه مراقب باشند اینجا مسئله ای نیست که خطای آن قابل بخشش باشد.

فکر نکنیم همه با هم در جنگ و جدال هستند

حداد عادل در برابر این سئوال که آیا هوشیاری لازم برابر توطئه ها در بین مسئولان وجود دارد، گفت: اتفاقاتی که گاهی رخ می دهد به نظرم عمومیت ندارد نباید فکر کنیم که همه با هم در جنگ جدال هستند اتفاق بدی افتاد اما نباید تصور کنیم که همه با هم در حال دعوا هستند.

وی گفت: البته دشمنان ما از شادی در پوست خود نمی گنجیدند که مثلا اختلافی شده و مرتبا برطبل اختلاف می کوبند و جهت می دهند که این اختلاف شدید تر بشود و بهره آن را ببرند اما مردم هم متوجه هستند. باید بدانیم که اختلاف عمومیت ندارد به عنوان مثال در مجلس دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان داریم و اینطور نیست که در همه مسائل روبروی هم ایستاده باشیم. وقتی می بینیم می توانیم اختلاف نظر داشته باشیم بدون دشمنی کار مشترک می کنیم.

خوشحالی بی بی سی و صدای آمریکا دوامی نخواهد داشت

نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: یک ماه در مسائل اقتصادی و مشکلات مردم دیدیدم که در این مسیر اختلافی با فراکسیون رهروان نداریم بنابراین جلسه مشترکی برگزار کردیم که اثرات مثبتی هم داشت. این اتفاقات به نظرم گذارا است. به بی بی سی و صدای آمریکا و برخی داخلی ها عرض می کنم مطمئن باشند خوشحالی آنها دوامی نخواهد داشت و همین مردم با حضور در راهپیمایی آنچنان جلوه ای از وحدت را به نمایش بگذارند که مثل همیشه نا امید شوند.

وی با بیان اینکه تفرقه افکنی ابراز دست دشمن است گفت: استکبار در برابر بیداری اسلامی، تفرقه بین مسلمانان را قرار داده است و برای مقابله با بیداری اسلامی کاری می کند که اختلاف ایجاد شود. ما باید مراقب باشیم که خبر ناامید کننده از درون، در کشور و در جامعه منتشر نشود.

حداد عادل در خصوص تبلیغات اخیر برای مذاکره با آمریکا و تلاش برای بر هم زدن وحدت داخل، گفت: خود آمریکایی ها می گویند تحریم اقتصادی را اعمال کردیم تا مردم به خیابانها بریزند و از نظام جدا شوند. مردم هم می فهمند که آمریکا می خواهد دوباره به این کشور برگردد و استقلال ما را بگیرد و به جای آن وعده رفاه بدهد. اما مردم به علت هوشیاری و داشتن استقلال، در برابر سلطه ایستاده اند. مردم از دستاوردهایی که داشته اند پشیمان نمی شوند و حاضر نیستند این گوهر را با مذاکره عوض کنند.

آمریکا در دعوت به مذاکره صداقت ندارد

نماینده تهران گفت: مدام بر سر مذاکره تبلیغ می کنند تا عده ای در داخل بگویند مذاکره خوب است و عده ای بگویند مذاکره بد است و همین باعث اختلاف شود. رهبری هم توضیح دادند که آمریکا در دعوت به مذاکره صداقت ندارد و اگر صداقت داشت تحریم ها را تشدید نمی کرد. به لطف خدا ما بر این مشکل هم غلبه خواهیم کرد اما این برای آنها که فکر می کنند که می خواهند تحولی در روابط ایجاد کنند حجت است که آمریکایی ها از یک طرف دعوت به مذاکره می کنند و از یک طرف فشارها را زیاد می کنند.

انرژی خود را در خنثی کردن تلاش های یکدیگر هدر ندهیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سئوال مردم امروز از ما این است که چه راه هایی را برای جلوگیری از گرانی و تورم داریم؟ آنها انتظار دارند که ما کنار هم بنشینیم و یک راهکار عاقلانه پیدا کنیم و خبر خوش به آنها بدهیم. انتظار این است که دست به دست هم بدهیم و برای مشکلات راه حل پیدا کنیم. غلبه بر هر مشکلی ممکن است به شرطی که خوب مدیریت کنیم و انرژی خود را در خنثی کردن تلاش های یکدیگر هدر ندهیم اگر عاقلانه حرکت کنیم دشمن را ناکام و کشور را به پیشرفت می رسانیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار گفت: هم اکنون فشارها باعث شده مردم جنس ایرانی بیشتر مصرف می کنند و قدرت رقابت برای تولیدات داخلی افزایش پیدا کرده است حتی دلالان هم در بازار می گویند به دلیل افزایش قیمت ها، توجه مردم به کالاهای ایرانی بیشتر شده و رونق صادرات هم بیشتر شده اینها نقاط قوت است تا مشکلات بوجود نیاید.

ابوترابی نیز در بخش پایانی این گفتگو در خصوص حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال گفت: یکی از ویژگی های فاخر و برجسته ملت ایران شناخت موقعیت و زمانی است که در آن قرار دارند که بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می کنند در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و تحریم ها شاهد حضور مردم در عرصه های مختلف از جمله انتخابات بوده ایم که هر گاه فشار بوده مشارکت هم افزایش داشته است.

نایب رئیس مجلس گفت: امروز هم برای دفاع از منافع ملی و دفاع از حق دستیابی به دانش هسته ای برای اهداف صلح آمیز در راهپیمایی حضور خواهند یافت این راهی برای افزایش اقتدار ملی و تضعیف زیاده خواهی آمریکاست. انصافا ملت ما تا امروز سختی ها را تحمل کرده و انشاءالله با تدبیر درست از این پیچ با اقتدار عبور می کنیم.

وی گفت: یکی از راههای افزایش اقتدار ملت، افزایش ذخایر ارزی است که هم اکنون ذخایر ارزی ما در دیگر کشورها در حال افزایش است.

وی ابراز امیدواری کرد مسئولان با تدبیر و تفاهم بتوانند راه برون رفت بهتر از تهدیدات را پیدا کنند.