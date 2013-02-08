راه های اصلی نیازمند نگهداری بهتر/کردستان در کاهش تصادفات جاده ای دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدراشد مدرس گرجی شامگاه پنج شنبه در همایش تجلیل از راهداران و دانش آموزان ممتاز کارکنان راه و شهرسازی استان کردستان اظهار داشت: راه ها سرمایه های عظیم استان کردستان هستند که راهداران حافظ این سرمایه حیاتی به شمار می آیند و باید در راستای حفظ و نگهداری راه ها برنامه ریزی بهتری را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه راهدارن عاشقان و مردان حاضر در نبردهای جاده ای در شرایط و وضعیت های متفاوت هستند، افزود: تقدیر از راهدارن و قدرانی از خدمات آنها توسط رسانه تصویری و برخی مسئولان زحمات آنها را تحت الشعاع قرار می دهد و انتظار می رود که در این بخش شاهد اقدامات و برنامه های بهتری باشیم.

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان بیان کرد: تلفات رانندگی در جاده های استان طی چهار سال اخیر کاهش زیادی داشته است و استان را از رتبه 26 در سال 87 به رتبه دوم در زمینه کاهش تلفات جاده ای رسانده است.

مدرس گرجی با اشاره به اینکه کردستان در زمینه کاهش تصادفات با 25.7 درصد کاهش همراه بوده است، اعلام کرد: راهداری کردستان در زمینه ماشین های سنگین، نیمه سنگین و سبک برای خدمت رسانی به مسافران در جاده ها دارای 350 دستگاه امانی است که میانگین طول عمر آنها 18 سال است.

وی در پایان عنوان کرد: پنج هزار و 800 دستگاه پل، 37 باب راهدار خانه ثابت و سیار در کردستان وجود دارد که به دلیل عدم پرداخت اعتبارات به بخش نگهداری شرایط بحرانی از لحاظ هزینه وجود دارد و اعتبار 17 میلیاردی تومانی بخش راهداری این اداره کل در سال 90 به 14 میلیارد تومان در سال 91 کاهش پیدا کرده است و از این میزان نیز تنها 20 درصد آن تاکنون تخصیص پیدا کرده است.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از راهداران و بیش از 40 تن از فرزندان دانشجو و دانش آموز برتر و نمونه پرسنل راه و شهرسازی استان کردستان تجلیل شد.