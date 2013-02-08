عادل نژادسلیم در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و راه اندازی مجتمع بنزین سازی پالایشگاه نفت تبریز، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی این مجتمع بنزین سازی به بیش از 96 درصد رسیده است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز با اشاره به اتمام تمامی مراحل ساختمان و نصب ساخت این مجتمع عظیم بنزین سازی، تصریح کرد: در حال حاضر مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی واحدهای فرآیندی این پروژه پالایشگاهی آغاز شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر فاز اول این مجتمع بنزین سازی شامل نیروگاه برق و برخی از واحدهای زیرساختی آماده افتتاح و راه اندازی رسمی شده است، بیان کرد: بر این اساس 29 بهمن ماه امسال و همزمان با قیام مردم تبریز برای پیروزی انقلاب، فاز اول این طرح بنزینی به طور رسمی افتتاح خواهد شد.

وی در خصوص مهمترین ویژگی‌های کمی و کیفی راه اندازی مجتمع جدید بنزین سازی تبریز، توضیح داد: نیروگاه این مجتمع بنزینی شامل دو واحد 25 مگاواتی به منظور تولید برق صنعتی است.

نژادسلیم با اشاره به سرمایه گذاری 670 میلیارد ریالی به منظور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این نیروگاه برق، اظهار داشت: همچنین آخرین مراحل عملیات نصب سامانه و شبکه ابزار دقیق، نصب و راه اندازی بویلرها در حال انجام است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز با یادآوری اینکه با بهره برداری از مجتمع بنزین‌سازی پالایشگاه تبریز تا بهار سال آینده در مجموع ظرفیت تولید بنزین یورو 5 کشور حدود یک میلیون لیتر در روز افزایش می یابد، تبیین کرد: همچنین استاندارد کل بنزین تولیدی به 3.5 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 20 هزار بشکه‌ای ظرفیت پالایش نفت با بهره برداری از این طرح بنزین سازی، یادآور شد: در مجموع با راه‌اندازی این پروژه زمینه عرضه و توزیع گسترده بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 در شهرهای شمالغرب کشور و به‌ویژه در سطح استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل فراهم خواهد شد.

به گزارش مهر، افزایش عدد اکتان و افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا از مهمترین مزیت‌های راه‌اندازی این پروژه است.



این طرح از سه واحد فرآیندی شامل تصفیه نفتا، اتان افزایی (سی.سی.آر) و استقرار بنزن تشکیل شده است، با تغییرات فرآیندی اعمال شده امکان افزایش ظرفیت تولید بنزین بین یک تا چهار میلیون لیتر در روز وجود دارد.



یکی از مزیت‌های اقتصادی اجرای این طرح پالایشگاهی افزایش روزانه 750 بشکه ای تولید "بنزن" به عنوان یک محصول پتروشیمی بوده و پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح ماده افزاینده اکتان MTBE از ترکیب بنزین تولیدی پالایشگاه تبریز حذف شود.



علاوه بر این با افتتاح طرح بنزین سازی پالایشگاه تبریز برای نخستین بار امکان سه نوع بنزین با عدد اکتان 90، 92 و 95 فراهم می شود.