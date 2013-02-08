آغاز جشنواره فیلم برلین با یک بیانیه سیاسی علیه ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، هر چند این فیلم فیلمی اکشن با تمرکز بر کنگ فو در سال 1936 در ژاپن است، اما در مراسم افتتاحیه این جشنواره تاکیدها بر این بود که سیاست مثل همیشه در نقطه تمرکز این جشنواره قرار دارد.

این جشنواره که همواره بر سیاسی بودن خود تاکید دارد، دیشب با حضور برند نویمان وزیر فرهنگ آلمان و با ارایه خط مشی سیاسی خطاب به ایران آغاز شد. او با یادآوری درس‌هایی که کشور آلمان طی 12 سال زندگی تحت حکومت نازی‌ها آموخته است، از ایران خواست تا محرومیت جعفر پناهی از حق سفر را بردارد و به وی اجازه دهد تا برای نخستین اکران جهانی فیلمش "پرده" که هفته آینده در این جشنواره اکران می‌شود، به آلمان سفر کند.

پناهی در سال 2006 جایزه خرس نقره‌ای برلین را برای "آفساید" دریافت کرده بود. او دو سال پیش نیز به عنوان یکی از اعضای گروه داوری برلین انتخاب شده بود، اما در این جشنواره حضور نیافت. او "پرده" را نیز با وجود نداشتن اجازه برای ساخت فیلم به صورت مخفیانه و با همکاری کامبوزیا پرتوی ساخت و از کشور خارج کرد.

در مراسم افتتاحیه دیشب، نمایشی موزیکال و کمدی که توسط اولریش توکور بازیگر فیلم "زندگی با دیگران" اجرا شد، همراه با نمایشی از آثار دهه 30 آلمان به روی صحنه رفت.

جشنواره فیلم برلین از امروز جمعه 8 فوریه به روی تماشاگران باز می‌شود تا بتوانند فیلم‌های امسال را تماشا کنند. این جشنواره برندگان خرس‌های نقره‌ای و طلایی 2013 را در تاریخ 16 فوریه معرفی می کند. امسال 19 کارگردان برای بردن این خرس ها با هم رقابت می کنند. استیون سودربرگ و گاس ون سنت دو کارگردان آمریکایی حاضر در این رقابت‌ها هستند.

دیتر کاسلیک که بیش از 10 سال مدیریت جشنواره فیلم برلین را برعهده دارد، به دوستداران سینما قول داد تا امسال شاهد جشنواره‌ای قوی باشند. این جشنواره امسال علاوه بر بخش رقابتی خود، در بخش فروم به نمایش فیلم‌های هنری می پردازد و در بخش پانوراما فیلم های مستند را به نمایش در می آورد. بخش بومی نیز نمایش‌دهنده فیلم‌هایی از زندگی در استرالیا، اقیانوسیه، آمریکای شمالی و قطب خواهد بود. بخش سینمای کلاسیک، بخش کودک و نوجوان، بخش سینمای آلمان با تمرکز بر آثار فیلمسازان و مستندسازان جوان آلمان، دیگر بخش های این جشنواره را تشکیل می دهند.

شصت و سومین جشنواره فیلم برلین با نمایش 404 فیلم در تاریخ 17 فوریه به کار خود خاتمه می‌دهد.