دعوت اتحادیه انجمنهای اسلامی برای حضور فعال دانش آموزان در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: امروز که در آستانه سی و پنجمین بهار طلوع خورشید انقلاب اسلامی در مشرق عالم آخرالزمانی هستیم شاهد آنیم که بارقه های این فجر الهی قلوب تمام مسلمانان جهان را روشن کرده است و نه فقط مسلمانان که تمام مستضعفین عالم آموخته اند که باید در مقابل ظلم و استکبار ایستادگی کنند. امروز مسیر تاریخ بشریت به گذرگاهی رسیده است که سلامت و سعادت آنسوی آن در گرو تبیین صحیح آرمان های اسلام ناب است. نبرد تاریخی حق و باطل به اوج رسیده و شیطان و شیطان پرستان از هیچ حربه ای برای بقای خود فروگذار نیستند. ایران اسلامی را به عنوان پرچمدار این بیداری اسلامی عظیم مورد هجمه قرار داده و به زمین گیر کردن آن دل بسته اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که نقشه‌های پلید دشمنان قسم ‌خورده ی انقلاب اسلامی، کیان و وحدت و انسجام جامعه اسلامی‌مان‌ را نشانه گرفته و بر آن است تا وحدت و اتحاد میان مسؤولان و مردمان را با چالش مواجه کند ؛ مردم همیشه آگاه و در صحنه ایران اسلامی ، ضمن شناسایی تهدیدات دشمنان ، شناخت لحظه‌ها و انجام اقدام به موقع آن لحظه، بار دیگر دشمن را با ناکامی بسیار بزرگ‌تر در اجرایی‌ کردن توطئه‌های پلید خود مواجه می‌سازد.

در این مقطع بسیار حساس، ایران اسلامی بیش از هر چیز دیگر به فهم درست از شرایط، صبر انقلابی و وحدت اسلامی نیاز دارد. مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی باید حداکثر تلاش خود را برای کاستن از فشارهای اقتصادی مردم به کار گیرند. باید از اقداماتی که منجر به خدشه دار شدن وحدت جامعه اسلامی می شود جلوگیری کرد و با بسیج تمام توان و امکانات مادی و معنوی به سوی هدف متعالی انقلاب اسلامی که همانا بسترسازی برای ایجاد تمدن عظیم اسلامی است، پیش رفت.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همچنین در این بیانیه از آحاد مختلف جامعه به ویژه آینده سازان ایران اسلامی خواست تا بار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی مردمی یوم‌الله 22 بهمن ، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی(ره) و شهدا تجدید میثاق کرده و با تبعیت از فرمان ها و منویات مقام معظم رهبری توطئه‌های شوم دشمنان قسم‌خورده ی اسلام و انقلاب اسلامی را نقش بر آب کنند.

