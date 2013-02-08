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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب؛

کوهنوردان قمی به قله قزقلعه سی صعود می‌کنند

کوهنوردان قمی به قله قزقلعه سی صعود می‌کنند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی استان قم گفت: کوهنوردان قمی امروز در برنامه‌های فرهنگی ورزشی به مناسبت جشن سالگرد پیروزی انقلاب به قله قزقلعه سی صعود می کنند.

سیدمرتضی لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: صعود ورزشی به قله قزقلعه سی یکی از مهمترین برنامه های هیئت کوهنوردی استان قم در دهه مبارک فجر امسال و گرامیداشت سی و چهارمین سالگردی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است که با حضور گسترده کوهنوردان قمی و علاقمندان به این رشته صورت می گیرد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هیئت کوهنوردی استان قم این برنامه کوهپیمایی امروز از مسجد مقدس جمکران آغاز می شود و تمامی علاقمندان به این رشته در باشگاه های و گروهای مختلف کوهنوردی استان قم برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قم اضافه کرد: این در حالی است که در فاصله بین قله الوند و گردنة معروف تویسرکان بهمدان در قلة کوهی مخروبه قلعه‌ای است بنام قز قلعه‌سی که واژه‌ای است ترکی به معنی قلعه دختر و این قلعه دارای دیوارهای سنگی قطوری بوده که کاملا ریخته و مخروبه شده است ولی پی و بن دیوارهای آن موجود است و آجرهای سالم ساختمان که ضلع آنان در حدود 40 سانتیمتر هستند بازگو کننده عظمت این قلعه در دوران آبادانی آن است.

وی یاد آور شد: برخی سردرها و پله های سنگی تراش خورده و بزرگ گویای رونق قلعه در دوران ایران باستان هستند و این چنین بنظر می رسد قله قزقلعه سی، قلعه ای نظامی و مخصوص پاسداری از شهر بوده و قرائن این نظر را تا اندازه‌ ای با اثبات رسانده اند.

لاجوردی بیان کرد: این صعود به مناسبت دهه مبارک فجر توسط کوهنوردان قمی در حالی انجام می شود که نگاهی به نوع فعالیت ورزشکاران رشته های سنگنوردی کوهنوردی و صعودهای ورزشی در استان قم ظرفیت های غنی موجود در این رشته را در قم نشان می دهد.

وی عنوان داشت: این در حالی است که شرایط داوطلبانه‌ای که در رشته کوهنوردی وجود دارد خود یک مزیت است و در این زمینه از سوی هیئت کوهنوردی قم نیز تلاش شده از آن به نحو مطلوب و احسن بهره برداری شود و قابلیت های بالقوه به بالفعل تبدیل گردد.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قم اظهار داشت: کوهنوردی ابعاد بسیاری دارد و در واقع یکی از ابعاد کوهنوردی اجتماعی بودن آن است زیرا کوهنوردی یک ورزش گروهی محسوب می شود، ضمن اینکه در یک کوهنورد خصلت دیگر خواهی و هم نوع دوستی وجود دارد و مهمتر از آن، در ورزش کوهنوردی فقط شرایط جسمانی کافی نیست بلکه اراده نیز نیاز است چنان که در مسیر معنویت نیز اراده حرف اول را می زند.
 

کد مطلب 1811773

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