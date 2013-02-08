سیدمرتضی لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: صعود ورزشی به قله قزقلعه سی یکی از مهمترین برنامه های هیئت کوهنوردی استان قم در دهه مبارک فجر امسال و گرامیداشت سی و چهارمین سالگردی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است که با حضور گسترده کوهنوردان قمی و علاقمندان به این رشته صورت می گیرد.



وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هیئت کوهنوردی استان قم این برنامه کوهپیمایی امروز از مسجد مقدس جمکران آغاز می شود و تمامی علاقمندان به این رشته در باشگاه های و گروهای مختلف کوهنوردی استان قم برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده اند.



رئیس هیئت کوهنوردی استان قم اضافه کرد: این در حالی است که در فاصله بین قله الوند و گردنة معروف تویسرکان بهمدان در قلة کوهی مخروبه قلعه‌ای است بنام قز قلعه‌سی که واژه‌ای است ترکی به معنی قلعه دختر و این قلعه دارای دیوارهای سنگی قطوری بوده که کاملا ریخته و مخروبه شده است ولی پی و بن دیوارهای آن موجود است و آجرهای سالم ساختمان که ضلع آنان در حدود 40 سانتیمتر هستند بازگو کننده عظمت این قلعه در دوران آبادانی آن است.



وی یاد آور شد: برخی سردرها و پله های سنگی تراش خورده و بزرگ گویای رونق قلعه در دوران ایران باستان هستند و این چنین بنظر می رسد قله قزقلعه سی، قلعه ای نظامی و مخصوص پاسداری از شهر بوده و قرائن این نظر را تا اندازه‌ ای با اثبات رسانده اند.



لاجوردی بیان کرد: این صعود به مناسبت دهه مبارک فجر توسط کوهنوردان قمی در حالی انجام می شود که نگاهی به نوع فعالیت ورزشکاران رشته های سنگنوردی کوهنوردی و صعودهای ورزشی در استان قم ظرفیت های غنی موجود در این رشته را در قم نشان می دهد.



وی عنوان داشت: این در حالی است که شرایط داوطلبانه‌ای که در رشته کوهنوردی وجود دارد خود یک مزیت است و در این زمینه از سوی هیئت کوهنوردی قم نیز تلاش شده از آن به نحو مطلوب و احسن بهره برداری شود و قابلیت های بالقوه به بالفعل تبدیل گردد.



رئیس هیئت کوهنوردی استان قم اظهار داشت: کوهنوردی ابعاد بسیاری دارد و در واقع یکی از ابعاد کوهنوردی اجتماعی بودن آن است زیرا کوهنوردی یک ورزش گروهی محسوب می شود، ضمن اینکه در یک کوهنورد خصلت دیگر خواهی و هم نوع دوستی وجود دارد و مهمتر از آن، در ورزش کوهنوردی فقط شرایط جسمانی کافی نیست بلکه اراده نیز نیاز است چنان که در مسیر معنویت نیز اراده حرف اول را می زند.

