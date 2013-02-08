آخرین خبرها از وضع جسمانی طالبانی/ دهها کشته و زخمی در انفجارهای بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق در استان بابل اعلام کردند: در اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در منطقه الشوملی 10 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده اند.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند: آمار اولیه درباره انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در بازار الملحانی در منطقه الکاظمیه عراق از کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن بیش از 30 نفر حکایت دارد.



بازگشت قریب الوقوع طالبانی به عراق

خبر دیگر اینکه نجم الدین عمر استاندار کرکوک اعلام کرد: وضع جسمانی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق رو به بهبود است و وی به زودی به کشور باز می گردد.

وی افزود: تماس با تیم پزشکی طالبانی در برلین آلمان ادامه دارد و تیم پزشکی درباره وضع جسمانی جلال طالبانی ابراز خوش بینی کرده است.