  1. بین الملل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

اخبار عراق/

آخرین خبرها از وضع جسمانی طالبانی/ دهها کشته و زخمی در انفجارهای بابل

آخرین خبرها از وضع جسمانی طالبانی/ دهها کشته و زخمی در انفجارهای بابل

ابراز خوش بینی تیم پزشکی معالج رئیس جمهوری عراق درباره وضع جسمانی وی و کشته و زخمی شدن شماری در اثر انفجار دو دستگاه خودرو بمبگذاری شده از مهمترین اخبار این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منابع وابسته به پلیس عراق در استان بابل اعلام کردند: در اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در منطقه الشوملی 10 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده اند.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند: آمار اولیه درباره انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در بازار الملحانی در منطقه الکاظمیه عراق از کشته شدن 18 نفر و زخمی شدن بیش از 30 نفر حکایت دارد.

بازگشت قریب الوقوع طالبانی به عراق

خبر دیگر اینکه نجم الدین عمر استاندار کرکوک اعلام کرد: وضع جسمانی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق رو به بهبود است و وی به زودی به کشور باز می گردد.

وی افزود: تماس با تیم پزشکی طالبانی در برلین آلمان ادامه دارد و تیم پزشکی درباره وضع جسمانی جلال طالبانی ابراز خوش بینی کرده است.

کد مطلب 1811774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها