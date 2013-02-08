مرزهای ما منتهی الیه جغرافیای دنیاست/حفظ انقلاب صبر و قدردانی می خواهد

به گزارش مهر، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه پنج شنبه در مراسم یادواره شهداء انقلاب شاهرود که به مناسبت دهه فجر در مسجد غربا این شهر برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه ملت ایران قدر ولایت فقیه را خوب می دانند، گفت: تفکر مقام معظم رهبری با بقیه متفاوت است؛ ما نباید گرفتار ریاست طلبی و دنیا پرستی شویم و نباید از افراد بیش از ظرفیتشان توقع داشته باشیم.

وی خطاب به برخی مسئولان ضمن بیان اینکه چرا دنبال شراکت در قدرتید تصریح کرد: باید به جای نمک ریختن، زخم های جامعه را درمان کنید.

نماینده ولی فقیه در سپاه ضمن تاکید بر اینکه این انقلاب در اوج عزت با تهدیدات و مشکلات روبرو شده و با تدبیر رهبری و شعور مردم تداوم یافته است، گفت: حفظ انقلاب اسلامی صبر و قدردانی می خواهد.

ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه اگر یک هزار بار هم رای بدهیم و باز هم رئیس جمهور دلخواهتان نبود نباید دلسرد شویم، افزود: ما باید به کسی رای بدهیم که رهبری را فصل الاخطاب بداند، در مقابل تدابیر آقا نایستد و از ظرفیت بالایی بر خوردار باشد و انسانهای صالح را در انجام امور به کار گیرد.

حجت الاسلام سعیدی گفت: ما باید برای شناخت راهکار اصلی به سراغ خالق انسان برویم که بهتر از همه ما را می شناسد و برای همه زندگی ما برنامه ریزی کرده است.

وی همچنین گمشده بشر امروز را نداشتن قانون مطلوب و رهبر مطلوب دانست که نتیجه اش بحران هویت و بحران مشروعیت است مانند قانونی که در آمریکا وجود دارد.

ولی فقیه در سپاه پاسداران، امام خمینی (ره) را به عنوان کسی که با آوردن انقلاب اسلامی توانست دین را در راس و طاغوت را از بین ببرد معرفی کرد و گفت: مردم با حضور در راهپیمایی 22بهمن راه امام و شهدا را ادامه دهند و کسی در این روز در خانه ننشیند و در راهپیمایی شرکت کنند.

شایان ذکر است، این بزرگداشت توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود برگزار شد.