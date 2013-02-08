بازار داغ اجاره تیوب درکوهرنگ/ لذت اسکی کردن در اتفاعات زردکوه

به گزارش خبرنگار مهر،استان چهارمحال بختیاری با اقلیم متنوع دارای جاذبه های گردشگری است و شهرستان کوهرنگ ازجمله شهرستانهای چهارمحال بختیاری است که به دلیل چشمه سارهای متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنیهای طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، دشت لاله واژگون، پیست اسکی و .... شهرت بسیار دارد.



شهرستان کوهرنگ یکی از مناطق برف خیز کشور است و زردکوه یکی از قله های بلند و سپید زاگرس را در خود جای داده است.



این شهرستان یکی از شهرستانهای کشور است که جاذبه های طبیعی بسیاری را در خود جای داده که این زیبایی ها آنقدر زیاد هستند که به راحتی نمی توان آنها را توصیف کرد.



در حال حاضر بارش برف در کنار سرما و آب طبیعت زیبایی را در این شهرستان به وجود آورده است.

بارش برف با ارتفاع بسیار زیاد در دره ها و کوهستانهای این شهرستان زیبایی های خارق العاده ایجاد کرده است.

تعطیلات آخر هفته و همزمانی با اختتامیه جشنواره شهر برفی در کوهرنگ مسافران بسیار زیادی را به شهرستان کوهرنگ کشانده است.

بسیاری از مسافران با چوبهای اسکی وارد شهرستان شده اند و در حال استفاده از پیست اسکی کوهرنگ در ارتفاعات زردکوه هستند.

بسیاری از مغازه های شهرستان کوهرنگ اقدام به اجاره تیوپ برای تیوپ سواری مسافران بر روی برف در شهرستان کوهرنگ کرده اند.

تیوپ در این شهرستان ساعتی دو هزار و 500 تومان کرایه داده می شود وبسیاری جوانان و مسافران تیوپ ها را اجاره و به ارتفاعت کوهستانهای این منطقه رفته اند و در حال تیوپ سواری بر روی برف هستند.

تیوپ سواری خطرات خود را دارد و می تواند تهدیدی برای سلامتی استفاده کنندگان آن باشد اما در اکثر نقاط شهرستان در کوهستانها خانواده ها در حال استفاده از تیوپ و لیز خوردن با آن هستند.

یکی از مسافران در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص مسافرت به شهرستان کوهرنگ ادامه داد: شهرستان کوهرنگ شهرستان بسیار زیبایی است و به خاطر اینکه زمستان در تمام شدن است وبرفها در حال آب شدن است، ما برای دیدن زیبایی های زمستانی به شهرستان کوهرنگ امده ایم.

شاهرخ گفت: ابتدا در ورود به شهرستان از سایت برگزاری جشنواره شهر برفی ومجسمه های برفی در روستای قاسم آباد بازدید کردیم و مجسمه ها بسیار زیبا بودند.

وی عنوان کرد: هنرمندانی که این مجسمه ها را ساخته اند بسیار توانا بوده اند.

یکی دیگر از مسافران شهرستان کوهرنگ که در حال تیوب سواری بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیوپ سواری خطرات بسیار زیادی دارد و باید در استفاده از تیوب خیلی احتیاط کرد.

وی ادامه داد: شهرستان کوهرنگ بسیار زیبا است و در شهرستان به ما بسیار خوش گذشته است.

وی با رضایت کامل از امکانات این شهرستان، عنوان کرد: احداث یک پارکینگ مناسب در این منطقه بسیار ضرورت دارد.

معاون فرماندار کوهرنگ در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسافران بسیار زیادی وارد شهرستان کوهرنگ شده اند.

اسکندر کریمی ادامه داد: تعطیلات آخر هفته و وجود مجسمه های برفی که توسط هنرمندان در شهرستان کوهرنگ ساخته شده است مسافران بسیار زیادی را به شهرستان کوهرنگ کشانده است.

وی ادامه داد: تمهیدات و شرایط مناسب برای راحتی مسافران در این شهرستان اندیشیده شده است.