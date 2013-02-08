اصناف نقش بسزایی در ثبات اقتصاد و قیمتها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم زیارت عاشورا در جمع اصناف ورامین غروب پنج شنبه با حضور حسن میرزایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و مدیر کمیته اصناف ستاد دهه فجر ورامین، سید اکبر رمضانپور رئیس مجمع امور صنفی ورامین، فتح الله فرجی فرمانده بسیج اصناف و مدیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین و جمع کثیری از اصناف شهرستان ورامین در اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این مراسم طی سخنانی ضمن تقدیر از نقش اصناف در انقلاب اسلامی گفت: اصناف باید سعی کنند این مسیر را ادامه دهند.

وی افزود: امروز هم همین طور است، اصناف در تمام مناسبتهای اسلامی و انقلابی در خط مقدم هستند و در تمامی مراسم ملی و دینی می توان نقش اصناف را به خوبی مشاهده کرد.

باید پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی باشیم

این مسئول با بیان پیشرفتهای کشور به برکت انقلاب اسلامی اظهار داشت: باید پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی باشیم و از این موهبت الهی به خوبی نگه داری کنیم.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی تصریح کرد: اصناف نقش مهمی در دفاع کشور در این جنگ ایفا می کنند و باید با رفتار مناسب، حفظ همدلی و اتحاد از این جنگ سربلند بیرون آییم.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: حضور اصناف در دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نشان از تعهدی است که این قشر از جامعه به نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته اند و تا به امروز در راستای سربلندی کشور از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

دشمنان با انواع تحریمها خواهان جلوگیری پیشرفت ایران در سطح بین المللی هستند

وی با اشاره به اینکه دشمنان با انواع تحریم و تهدید خواهان جلوگیری توسعه و پیشرفت ایران اسلامی در سطح بین المللی هستند، عنوان کرد: مردم با بصیرت با حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن و انتخابات سال آینده این توطئه های دشمنان را نیز خنثی خواهند کرد.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: اصناف و بازاریان می توانند در این شرایط خاص بیشترین تأثیرگذاری را برای باثباتی اقتصاد و قیمتها داشته باشند.

گفتنی است، مراسم زیارت عاشورا اصناف هر سال در دهه مبارک فجر برگزار می شود و سال گذشته نیز این مراسم با حضور چشمگیر اصناف شهرستان در مجتمع تجاری گل نرگس برگزار گردید.