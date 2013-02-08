برترین های جشنواره طعم برتر در گرگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برترین های این جشنواره پنجشنبه شب در اختتامیه جشنواره در محل دائمی نمایشگاه بین المللی گرگان معرفی شدند.

در بخش غذای سنتی ایران، احساس اسماعیلی از رستواران بازار دوم و بهنام اسدی پور از برتر جوجه اول و در بخش غذایی دریایی باباء الله جعفری از هتل بهمن و سید مسعود موسوی و رستمی از پانیز برتر شدند.

در بخش غذای فرنگی، مرتضی ملکان از اغذیه 555 و محمد کریم ضیغمی از ساندویچ لوکس دوم و اول شدند و در بخش کیک؛ صمد میرزایی و علی جانی از بستنی پدر و پسر سوم، فرامز نجاتی از شیرینی سرای پانیز دوم و حامد ملک از شیرینی سرای تاج طلایی اول شدند.

در بخش دسر، مریم غفاری از شیرینی سرای شاخه نبات دوم و سید حسین حسینی و مریم سعیدی از هتل کانیار اول شدند و در بخش جذاب ترین غذاها در بخش سنتی احسان اسماعیلی از رستوران بازار برتر شدند.

در بخش جذاب ترین تشریفات، مهدی عرب از تشریفات نگین شهر و در بخش جذابترین غذای دریایی محمدرضا پایان از رستوران ماهیسا برتر شدند و صمد میرازی و علی جانی از بستی پدر و پسر نیز برنده تندیس جذابترین دسر شدند.

برنده تندیس جذابترین کیک و شیرینی اکبر خلیلی از شیرینی قند و عسل معرفی شد.

همچنین در بخش آزاد و عمومی، تندیس غذای ایرانی به سعید تمسکنی زاهدی، در بخش غذای دریایی به صمد میرزایی و در بخش غذایی دریایی به نغمه پهلوان نژاد داده شد.

همچنین، تندیس کیک و شیرینی به ملیحه ملک پور، در بخش دسر تندیس جشنواره به فرزانه زمانی و بخش عجیب ترین غذا شبنم قاضی زاده و مدال عجیب ترین غذا به نجاتی از فست فود داده شد.

دبیرخانه جشنواره هدایایی به حلیمه شریفی استراآبادِی، احمدرضا اسعدی، نرگس علاء الدین، بی بی فاطمه حق پناه، حوا مکتبی و مدال جشنواره را سمیع خطیبی از تشریفات میناگل داده است.

مهدی بهلول نیز موفق به کسب مدال جشنواره کیک 34 متری و برادران بابایی نیز موفق به کسب مدال جشنواره شدند.

در بخشی که سامان گلریز داوری آن را انجام می داد، در بخش ویژه سولماز آق لچلی، شبنم قاضی زاده و نسیم زاغی موفق به کسب جایزه شدند.