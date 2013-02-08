حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال داماش و فجرسپاسی از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سختی را مقابل تیم جوان و دونده فجرسپاسی پیش رو داریم ضمن اینکه این تیم از یک مربی باتجربه و کاربلد مانند محمود یاوری برخوردار است.

وی در همین خصوص افزود: بازیکنان ما نیز پس از بردن تیم پیکان که شدیدا به آن نیاز داشتیم از نظر روحی شرایط بهتری پیدا کرده اند و از آن فشار روانی سنگینی که قرار داشتند تا حدود زیادی خارج شده اند. در حال حاضر آنها اعتماد به نفس زیادی دارند تا برای شکست تیم فجر در زمین خودمان به میدان بروند.

سرمربی تیم فوتبال داماش تاکید کرد: 6 بازیکن خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت برای بازی با فجر قادر به همراهی تیم ما نیستند که در این بین بازیکنان تاثیر گذاری مانند نیکبخت واحدی، چاووشی و کبه به دلیل مصدومیت و سعید حلافی نیز به دلیل محرومیت وجود دارند.

وی تاکید کرد: با تیم نصف و نیمه ای که در اختیار دارم برای بردن تیم فجر سپاسی در زمین خود برنامه ریزی کرده ایم چون با توجه به شرایط جدول تساوی به درد تیم ما نمی خورد.

درخشان در خصوص رابطه اش با عابدینی نیز خاطر نشان کرد: من از همان ابتدا هم با عابدینی مشکلی نداشتم. وی مدیر عامل باشگاه است و من سرمربی تیم و شرح وظایف هرکدام ما کاملا مشخص است. باید بگویم هیچوقت توصیه پذیر نیستم و با اقتدار به کار خودم ادامه می دهم.

دیدار تیم‌های فوتبال فوتبال داماش و فجرسپاسی از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ساعت 15:30 روز شنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار خواهد شد.