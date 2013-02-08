اختصاص 300 دلار ارز مبادلاتی به عمره گزاران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در همایش آموزشی توجیهی زایران عمره استان تهران با بیان این که همکاری زایران با پلیس مبارزه با مواد مخدر مناسب بوده است، گفت: کشفیات مواد مخدر از زایران عمره گذار تهرانی به صفر رسیده است.

وی همکاری با روحانیان و مدیران کاروان ها در طول سفر به عمره مفرده را خواستار شد و ادامه داد: حضور فعال در کلاسهای آموزشی و برنامه های فرهنگی چه در ایران و چه در عربستان، مورد انتظار است.

رحمانی با بیان اینکه اعزام زایران در عملیات جدید عمره از بامداد 26 دیماه جاری شروع شد اضافه کرد: با یاری خدای متعال و برنامه ریزی انجام شده، تا کنون در اعزام ها مشکلی نداشته ایم و پروازها با کمترین تاخیرها انجام شده است.

وی، احترام به مقدسات سایر مسلمانان را وظیفه زایران دانست و اظهار کرد: مبادا اعمال و رفتار ما به گونه ای باشد که فضای توهین و اهانت به مقدسات ما فراهم شود و ناخواسته آب به آسیاب دشمنان اسلام بریزیم.

مدیر حج و زیارت استان تهران با اشاره به وضعیت ارز در کشور از زایران خواست تا بازار گردی در عربستان را کاهش دهند و خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توافق صورت گرفته با بانک مرکزی هر زایر 300 دلار ارز مبادله ای دریافت می کنند.

وی، حضور به موقع در فرودگاه را یادآور شد و گفت: لازم است زایران حداقل 4 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند.