جابجایی پنج میلیون مسافر در کردستان/ 16 هزار راننده در استان فعالیت دارند

نعمت ‌الله خواجه ‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جابجایی پنج میلیون نفر مسافر در سال جاری در استان کردستان، اظهار داشت: این تعداد مسافر از طریق 577 هزار و 245 سفر جابجا شدند و در سال 82 در کل ‌کشور 150میلیون نفر مسافر جابجا شدند که این آمار هم‌ اکنون به 240 میلیون ‌نفر افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: 16 هزار راننده در استان مشغول فعالیت هستند که 10 هزار راننده در بخش ناوگان‌ باری و شش هزار راننده هم در بخش ناوگان‌ مسافربری فعالیت دارند و در مجموع 11 هزار راننده نیز در دوره‌ های‌ آموزشی هفت گانه این اداره کل حضور پیدا کرده اند.

مدیرکل حمل ‌و‌ نقل و پایانه‌ های استان کردستان با بیان اینکه بیش از دو هزار و 500 دستگاه در ناوگان مسافربری استان در حال فعالیت هستند، افزود: 137 دستگاه اتوبوس، هزار و 545 دستگاه مینی بوس و 970 دستگاه سواری در بخش ناوگان عمومی در این استان در حال فعالیت هستند.

خواجه ای اعلام کرد: پنج هزار و 285 دستگاه خودرو در بخش ناوگان باری استان نیز در حالا تردد است و در سال 82 کل تناژ بار استان کردستان دو میلیون ‌تن بود که این آمار در سال ‌جاری به شش میلیون ‌تن افزایش پیدا کرده‌ است که این آمار نشان از افزایش سه برابری در این بخش را دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: استان کردستان در بخش سن ناوگان حمل ‌و نقل وضعیتی مطلوب دارد و مطابق آمار سن ناوگان‌ باری کشور 15.7 سال و استان 14 سال است.

مدیرکل حمل‌ و نقل و پایانه ‌های کردستان عنوان کرد: سن ناوگان ‌اتوبوس در حال‌ حاضر در کشور 11.8 و استان 12 سال است ولی سن ناوگان ‌مینی‌ بوس استان هم اکنون 25 سال است که این میزان در سطح کشور برابر با 23.97 سال است.

خواجه ای در خصوص سن ناوگان ‌سواری هم گفت: سن ناوگان‌ سواری در کشور هم ‌اکنون 5.25 سال است، در حالی که این سن در استان ما 9 سال است.

وی همچنین در خصوص ایمنی جاده های استان کردستان یادآور شد: صدور مجوز احداث تاسیسات و مجتمع‌ های خدماتی بین ‌راهی توسط بخش ‌های خصوصی و دولتی، صدور مجوز بهره‌ برداری ‌ویژه از شبکه راه ‌های کشور از قبیل پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی و مجوزهای ویژه امور ترافیکی، انجام امور‌ بازرگانی در بخش حمل ‌و نقل جاده ‌ای و صدور مجوز و موافقت ‌های اصولی احداث و بهره برداری از مراکز معاینه‌ فنی خودرو از مهمترین وظایفی است که بر عهده این سازمان قرار دارد.