اگر کسی موجب اختلاف شود عذری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در جلسه درس تفسیر خود که در جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در مسجد اعظم برگزار شد اظهار داشت: قرآن کریم کتاب جهان شمول است که جامعه بشری را به وحدت دعوت می کند.



وی با اشاره به آیاتی از قرآن وحدت را داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دانست و گفت: قرآن کریم نه تنها مسلمانان بلکه همه انسان ها از هر دین و اعتقادی را بروحدت دعوت کرده است.



این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: وحدت مسلمین تقریب مذاهب، وحدت ادیان را وحدت منطقه ای و وحدت همه انسان ها اعم از موحد و غیر موحد را وحدت بین المللی ذکر کرده است.



رئیس بنیاد وحیانی اسراء ادامه داد: خدای متعال جهان را بدون اختلاف و روی نظم خلق کرده که بدون اختلاف می‌باشد، کسانی که در حوزه ملی یا منطقه ای یا بین المللی دم از اتحاد می زنند خلاف دستورات الهی حرکت می کنند.



وی افزود: دین اسلام می‌تواند ما را به وحدت ملی و محلی، منطقه‌ای و جهانی دعوت کند، که سلاح کشتار فردی و جمعی برطرف شود، این دین جهانی و ماندنی است و اگر گفتند روزی حضرت ولی‌عصر(عج) ظهور می‌کنند و دین را در سراسر جهان اجرا می‌کند، برای این‌ است که دین با کل نظام و فطرت انسان با جهان سازگار است.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگر از سخنان خود گفت: دین اسلام خود ایستاده و دست مسلمانان را نیز در سختی‌ها می گیرد و از افتادن آنها جلوگیری می‌کند چون با فطرت انسان‌ها مطابق است.



آیت الله جوادی آملی افزود: کسانی که در راه دین و آرمان های اسلام را با سختی ها طی می کنند به لذتی دست پیدا می‌کنند که قابل مقایسه با هیچ لذتی برای آنان نیست اما اگر انحرافی از مسیر اصلی برای او پیدا شود به انحرافات بزرگ تر کشیده می شود.



وی تصریح کرد: خدای متعال دین را به نحو احسن خلق کرده و هیچ کس توانایی تغییر آن را ندارد لذا انسان که به بهترین نحو آفریده شده خدای متعال او را عوض نمی کند بطوری که اگر کسی در یک جایی باشد و دسترسی به شریعت نداشته باشد کافر مستضعف بشمار می آید و خداوند او را عذاب نخواهد کرد.



این مفسر قرآن کریم با اشاره به برخی اختلافات گفت: اگر کسی در فضای اسلامی بخصوص در شرایط کنونی که تبلیغ به برکت خون پاک شهدا و مجاهدت‌های امام(ره) شرق و غرب عالم را فراگرفته است موجب اختلاف شود عذری ندارد.



آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: دین اسلام یک دین قیم و استوار می باشد هرگز کمرش خم نخواهد شد ، شما مادامی که دین‌دار هستید از مقاومت دست برنخواهید داشت.



شرکت در راهپیمایی کافی نیست



وی تاکید کرد: نباید تنها به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اکتفا شود بلکه در همه موارد انسان دین خود را باید حفظ کند اگر کسی 4 یا 4 هزار مشکل از دیگران ببیند، وظیفه حفظ دین خود را دارد.



این مفسر بزرگ حوزه علمیه قم تصریح کرد: کسی که دین دارد با کار خدا و خلق خدا و ولایت خدا مخالفتی ندارد، ما هستیم و خدا ، ما هستیم و خون پاک هزاران شهید، ما هستیم و امام باید حواسمان را خوب جمع کنیم خدای ناکرده به بهانه این‌که کسی خلاف کرد ، خود را از مسیر دین، اسلام ،قرآن و عترت جدا نکنیم که به سوء عاقبت رفتار خود گرفتار خواهیم شد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله جوادی آملی با اشاره به صراط مستقیم گفت: صراط مستقیم مانند بزرگراه می‌باشد که اگر کسی وارد آن شد، یک راه بیشتر ندارد و این صراط مستقیم غیر از دین الهی و سنت هل‌بیت(ع) چیز دیگری نیست.

