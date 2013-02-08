عمره گذاران ایرانی سفیران انقلابی بزرگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر که در همایش آموزشی توجیهی عمره گذاران تهرانی قرائت شد ، آمده است: سفر عمره، فرصتی است که خداوند متعال در اختیار شما قرار داده تا در فضای سراسر معنویت حرمین شریفین قرار گیرید و از آن بهره مند شوید.

وی توصیه کرد: تلاش کنید آمادگی های جسمی و روحی را برای این سفر مهم فراهم سازید تا از همان لحظات اولیه ورود به سرزمین وحی از تمامی ظرفیت های معنوی موجود در حج بهره برداری کنید.

وی آمرزش گناه، دریافت نورانیت، استجابت دعا و دستیابی به بهشت را از برکاتی دانست که خداوند متعال در این سفر روحانی قرار داده است و ادامه داد: این همه منفعت را کسانی دریافت خواهند کرد که با اخلاص، تقوا و حفظ ارزش های اخلاقی در این راه قدم نهند و بر غلفت های گذشته زندگی خویش خط بطلان کشیده، بهشت را از خداوند جایزه بگیرند و راه را برای آینده ای روشن هموار سازند.

سرپرست حجاج ایرانی، مکه و مدینه را مهبط وحی و جای جای آن محل نزول قرآن کریم توصیف و اضافه کرد: قرائت و فهم معانی این کتاب آسمانی در حرمین شریفین، تاثیر شگرفی در روح و روان حج گزاران دارد و باید از بهره گیری از مفاهیم بلند و برکات آن در طول سفر، غلفت نورزید که ما هرچه داریم از برکات این کتاب نورانی و الهی است.

وی با بیان این که اخلاق اسلامی، یکی از ویژگی های میهمانان خداوند است، اظهار کرد: در این سفر جمعی با همسفران خود به رفق، مدارا و اخوت اسلامی رفتار کنید و در برخوردها و رفت آمدها صبور و بردبار باشید و با همه کریمانه رفتار کنید تا شیرینی سفر برای همیشه در کام شما باقی بماند.

حجت الاسلام قاضی عسکر با تاکید بر این مسلمانان دیگر کشورها به زایران ایرانی به دید ویژه ای می نگرند و تمامی اعمال و رفتار ما را زیر نظر دارند، گفت: زینت مکتب اهل بیت(ع) باشید و با شرکت در نمازهای جماعت حرمین شریفین و نیز انس با قرآن و دعا و رفتار کریمانه، عشق و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را در دلها جاودان و پایدار کنید.

وی، با تاکید بر حضور زایران در تمامی جلسات و برنامه های آموزشی برای افزایش دانش و آگاهی های علمی خویش، عنوان کرد: تلاش کنید با انجام درست اعمال و مناسک عمره مفرده، درس های عملی و راه و رسم زندگی جدید را از مکتب خداوند و رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه اهل بیت(ع) السلام بیاموزید و در بازگشت به ایران اسلامی آن فرهنگ را به خانواده و هموطنان خود منتقل کنید.

نماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت زایران را به تحمل مشکلات این سفر معنوی توجه داد و افزود: تلاش کنید با انتخاب ریاضت اختیاری، به مقابله با مشکلات برخیزید و نهایت همکاری را با خادمان خود در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به زایران خدمت می کنند، داشته باشید.

وی، بازار گردی بی هدف و توجه بیش از اندازه به خرید سوغات و غفلت از بهره گیری معنوی را زمینه ساز موفقیت شیطان برشمرد و خواستار کاهش هزینه های زاید و نیز تشریفات پس از سفر شد.

قاضی عسگر هم چنین توصیه کرد: مبالغی از هزینه های این سفر را برای احداث مدارس، رسیدگی به امور ایتام و بینوایان مصرف کنید تا خداوند طبق وعده ای که در قرآن داده است، پاداش مضاعف به شما عنایت فرماید.

وی زایران را به خشوع، ذکر، انابه و حضور در نمازهای جماعت و مهربانی با حاجیان کشورهای دیگر دعوت کرد و ادامه داد: از وقت گذرانی های بیهوده بپرهیزید و فضای عطر انگیز این سفر روحانی را از انگیزه های دنیایی و مادی دور کنید و دل های خود را به خالق متعال پیوند زنید.