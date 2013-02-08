شهدا الگوی کامل نسل انقلاب در مقابل استکبار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان صبح جمعه به همراه حجت الاسلام فرهادی امام جمعه موقت شهرستانپاکدشت، منصوری وش فرماندهی بسیج حوزه 10 امام هادی (ع)، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان واحدهای مختلف شهرداری فرون آباد، سروان شیخیان جانشین کلانتری 12 فرون آباد از خانواده معظم شهید اصغر بافرانی در شهر فرون آباد دیدار کردند.

علی بند علیان در این دیدار گفت: خانواده شهدا به گردن همه حق دارند و دیدار با این عزیزان توفیق می‌خواهد و آرامش و امنیت امروز کشور مدیون خون پاک شهدان انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس دعای خیر خانواده شهدا را بدرقه راه این ملت و مملکت دانست و ادامه داد: ‌شهدا الگوی کامل، جامع و غیر قابل انکار ایثار، مقاومت، رشادت، آزادگی و فداکاری نسل برخاسته از متن انقلاب شکوهمند اسلامی در مقابل استکبار به شمار می‌ روند.

این مدیر شهری تصریح کرد: هدف از دیدار با خانواده معظم شهدای این شهرستان، قدرشناسی از صبر و استقامت این عزیزان است.

نمی توان ایثارگریهای شهدا را به تصویر کشید

وی با اشاره به شهامت و شجاعت وصف ناپذیر رزمندگان اسلام اضافه کرد: ایثارگریها و از جان گذشتگیهای شهدا به اندازه ای است که هرگز نمی توان آن را به تصویر کشید.

بندعلیان جامعه را نیازمند الگوگیری از زندگی شهیدان دانست و عنوان داشت: بهره گیری از فرهنگ شهید، شهادت و ایثار باعث بیمه شدن جامعه در برابر توطئه های دشمنان می شود.

وی ادامه داد: بیداری جهان اسلام به برکت نهضت مردمی امام خمینی(ره) و جانفشانی شهدای انقلاب اسلامی به دست آمده است.

شهردارفرون آباد در پایان گفت: انقلاب اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است و باید از دستاوردهای آنان به خوبی حفاظت کرد.

برادر شهید بافرانی نیز در این دیدار گفت: دیدار مدیران شهرداری با خانواده شهدا سنت حسنه ای است که موجب خوشحالی آنان می شود.

علی بافرانی با اظهار اینکه دیدار با خانواده شهدا بعد معنوی دارد، افزود: خانواده شهدا توقعی ندارند، فقط انتظار دارند راه و یاد خاطره شهدا فراموش نشود و دیدار با آنان قوت قلبی است و شهدا چراغ راه هدایت هستند و خداوند شهدا را گلچین کرده است.