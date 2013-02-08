نشست نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفترنهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عصر پنجشنبه در این مراسم ، ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی (ره) که موجب نفوذ و اقبال مردم جامعه شد را ، شجاعت ، اخلاص ، سابقۀ مبارزاتی و... دانست و گفت : امام خمینی به آنچه که بر پایه اصول اسلام و در جهت اصلاح جامعه عنوان می کرد اعتقاد داشت و در این راه حاضر شد از جان و فرزندان خود هم بگذرد.

حجت الاسلام نامدار افزود: اگر فقیهی مجتهد و حاکم جامعه باشد ، باید در کلیه امور از وی تبعیت کنیم و علما و به خصوص ولایت فقیه تبیین کننده و آگاهی دهنده آرا و احکام دین به مردم هستند.

تجدید میثاق کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با آرمانهای انقلاب اسلامی

کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با هدف تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی ایران، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جهاد علمی، بر مزار پاک شهیدان در امامزاده عبدالله گرگان حضور یافتند.



در این مراسم که با حضور جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: حادثه 5 آذر شهرستان گرگان به تبعیت از حمله رژیم دژخیم پهلوی در سال 1357به حرم مطهر امام رضا(ع) صورت گرفت.



دکتر محمد سوداگر افزود: مردم انقلابی گرگان در آن روز و در کنار روحانیت منطقه، تاریخی ماندگار و پرافتخار را برای گرگان و کشور رقم زدند و نقش عمده ای در سست نمودن پایه های حکومت طاغوت و زمینه سازی پیروزی انقلاب در بهمن 57 داشتند.



انقلاب اسلامی ایران جامع و کامل است

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران و به خصوص مکتب شیعه مکتبی کامل و جامع است که همۀ ابعاد زندگی بشر را در قالب های حس، عقل و وحی قرار داد.



سردار محمد حسین بابایی در جلسه بررسی جریان های بعد از انقلاب گفت: در 300 سال اخیر سه انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی ایران، جریانات و جهان بینی های متفاوتی را به وجود آوردند.



سردار بابایی افزود: انقلاب کبیر فرانسه، حرکت مردم فرانسه بود که از دین منحرف یهود بیزاری جستند اما اصل را به انسان واگذار کردند و برای دین جایگاهی شخصی قائل شدند.