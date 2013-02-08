دعوت ستاد دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد ازمردم برای شرکت در راهپیمایی 22بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشهایی از این اطلاعیه آمده است: ملت بیدار و هوشیار ایران اسلامی بار دیگر در راهپیمایی عظیم یوم‌الله 22 بهمن، ضمن نمایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی خود و با حفظ و تقویت وحدت میان مردم و مسئولان نظام، نقشه‌های شوم استکبار را نقش بر آب می‌کند.

در حالی‌که نقشه‌های پلید دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی، کیان و وحدت و انسجام جامعه اسلامی‌مان‌ را نشانه گرفته و بر آن است تا وحدت و اتحاد میان مسئولان و مردمان را با چالش مواجه کند، اما مردم همیشه آگاه و در صحنه ایران اسلامی ضمن شناسایی تهدیدات دشمنان، شناخت لحظه‌ها و انجام اقدام به موقع آن لحظه، بار دیگر دشمن را با ناکامی بسیار بزرگ‌تر در اجرایی‌کردن توطئه‌های پلید خود مواجه می‌سازد.

اینک این دشمنان زبون و زخم‌خورده انقلاب اسلامی با درماندگی هرچه تمام‌تر به تحریم‌های سخت اقتصادی یک‌جانبه علیه ایران اسلامی دست زده که این بار نیز با وحدت و اتحاد مردم و مسئولان و پیروی از منویات وحدت بخش مقام معظم رهبری، باپاسخ قاطع و اقدام هوشمندانه ملت بصیر مواجه خواهند شد و سیلی محکمی از ملت بزرگ ایران نیز خواهند خورد.

در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بار دیگر با حضور حماسی، انقلابی و به موقع خود در صحنه نمایش حماسه حضور و وحدت ملی در راهپیمایی مردمی یوم‌الله 22 بهمن، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدا تجدید میثاق نموده و با تبعیت از فرامین و منویات مقام معظم رهبری توطئه‌های شوم دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب اسلامی را نقش بر آب کنیم.