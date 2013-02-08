  1. فرهنگ و ادب
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

در قالب پروژه طنز کودک/

جعفر توزنده‌جانی «خانواده دیوها» را به بچه‌ها معرفی می‌کند

جعفر توزنده‌جانی «خانواده دیوها» را به بچه‌ها معرفی می‌کند

سوره مهر مجموعه داستان «خانواده دیوها» به قلم جعفر توزنده‌جانی را که در قالب پروژه طنز کودک دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری تولید شده، به‌زودی روانه بازار کتاب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر توزنده‌جانی، نویسنده کودک و نوجوان با اعلام این خبر گفت: نگارش و بازنویسی مجموعه داستان‌های کودک «خانواده دیوها» به پایان رسیده و پس از تایید کارشناسان دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری از سوی انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر خواهد شد.

نویسنده کتاب «مهمانی دیوها» گفت: این داستان روایت زندگی پدر، مادر و دو بچه دیوی است که در شهری شبیه شهرهای دنیای واقعی ما زندگی می‌کنند؛ در هر داستان یکی از اعضای خانواده با وقایعی رو‌برو می‌شود و همین مهم جریانات تازه‌ای را برای خانواده دیوها رقم می‌زند.

توزنده‌جانی با بیان اینکه این داستان با زبانی کودکانه مشکلات پدر و مادرها و فرزندان را مورد بررسی قرار می‌دهد، افزود: تلاش نکردم مضامین تربیتی یا آموزشی خاصی را به بچه‌ها یا خانواده‌هایشان القا کنم، من داستانم را نوشتم و فکر می‌کنم خود قصه با مخاطبانش حرف می‌زند.

وی تصریح کرد: اهل طبقه‌بندی قصه در زمان نگارش نیستم، من سوژه‌های تازه خلق می‌کنم و می‌نویسم چرا که معتقدم هر داستان پیامی دارد که مخاطب پس از مطالعه، به درکی از آن پیام دست پیدا می‌کند.

 این نویسنده گفت: مخاطب اصلی این قصه‌ها کودکان هستند، اما در حقیقت «خانواده دیوها» برای دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم ابتدایی مناسب است و امیدوارم پس از انتشار مخاطبان خود را در این گروه سنی پیدا کند.

دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری اوایل اسفندماه سال جاری جشن تولید صد عنوان کتاب کودک و نوجوان این دفتر در سال 91 را با حضور مسئولان و نویسندگان پروژه‌های مختلف ادبی این دفتر برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1811792

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