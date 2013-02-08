به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر توزندهجانی، نویسنده کودک و نوجوان با اعلام این خبر گفت: نگارش و بازنویسی مجموعه داستانهای کودک «خانواده دیوها» به پایان رسیده و پس از تایید کارشناسان دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری از سوی انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر خواهد شد.
نویسنده کتاب «مهمانی دیوها» گفت: این داستان روایت زندگی پدر، مادر و دو بچه دیوی است که در شهری شبیه شهرهای دنیای واقعی ما زندگی میکنند؛ در هر داستان یکی از اعضای خانواده با وقایعی روبرو میشود و همین مهم جریانات تازهای را برای خانواده دیوها رقم میزند.
توزندهجانی با بیان اینکه این داستان با زبانی کودکانه مشکلات پدر و مادرها و فرزندان را مورد بررسی قرار میدهد، افزود: تلاش نکردم مضامین تربیتی یا آموزشی خاصی را به بچهها یا خانوادههایشان القا کنم، من داستانم را نوشتم و فکر میکنم خود قصه با مخاطبانش حرف میزند.
وی تصریح کرد: اهل طبقهبندی قصه در زمان نگارش نیستم، من سوژههای تازه خلق میکنم و مینویسم چرا که معتقدم هر داستان پیامی دارد که مخاطب پس از مطالعه، به درکی از آن پیام دست پیدا میکند.
این نویسنده گفت: مخاطب اصلی این قصهها کودکان هستند، اما در حقیقت «خانواده دیوها» برای دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم ابتدایی مناسب است و امیدوارم پس از انتشار مخاطبان خود را در این گروه سنی پیدا کند.
دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری اوایل اسفندماه سال جاری جشن تولید صد عنوان کتاب کودک و نوجوان این دفتر در سال 91 را با حضور مسئولان و نویسندگان پروژههای مختلف ادبی این دفتر برگزار خواهد کرد.
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