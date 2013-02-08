216 پروژه توسط راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در دست اجرا است

علی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: اعتباری که برای پروژه های اداره کل راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است 289 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: با پروژه های در دست اجرا در سال جاری 14 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است.

علیخانی با اشاره به اینکه مسکن مهر این استان جدای از پروژه های در دست اجرای این استان است، بیان داشت: مسکن مهر جدا از پروژه های این استان است و در غالب برنامه های زمان بندی شده در دست اجرا است.

مدیر کل راه و شهرسازی چهار محال و بختیاری اذعان داشت: چهار محال و بختیاری 42 هزار واحد مسکن مهر در شهر های بالای 25 هزار نفر را در دست اجرا دارد.

علیخانی ادامه داد: شهر های بالای 25 هزار نفر را اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار دارد و ساخت مسکن مهر در شهر های زیر 25 هزار نفر و روستا ها نیز بنیاد مسکن وظیفه پیگیری آن را دارد.