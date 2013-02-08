سیمرغ بهتر زیستن برای بهترین فیلم اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر ، بهزیستی در جشنواره فیلم فجر امسال در محل همایش های برج میلاد تهران با برپایی غرفه به معرفی خدمات، تعامل با فیلمسازان و هنرمندان پرداخته است.

بنا بر این گزارش داوران نماینده این سازمان نیز با شرکت در بخش تجلی اراده ملی به انتخاب فیلم های مرتبط با حوزه فعالیت سازمان و جامعه هدف آن می پردازند.

طبق اطلاع این داوران تا ششمین روز از نمایش آثار بخش مسابقه سینمای ایران، نگاه نو و آثار مستند، چهار اثر مرتبط با موضوعات حوزه های اجتماعی و متناسب با اهداف تبلیغی سبک زندگی اسلامی ایرانی را برگزیده اند که این آثار در لیست جمع بندی نهایی این مجموعه از کارشناسان برای انتخاب فیلم برگزیده سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.