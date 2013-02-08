جشن سالگرد پیروزی انقلاب در قاهره / احمدی نژاد امروز به تهران بازمی گردد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در مراسم جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره شرکت کرد.

در این مراسم که نمایندگان هیئت های سیاسی مقیم مصر، شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مصر، ایرانیان مقیم این کشور و دوستداران جمهوری اسلامی شرکت داشتند، آقای احمدی نژاد طی سخنانی به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول سه دهه گذشته پرداخت.

همچنین چند نفر از شخصیتهای مصر نیز درباره روابط ایران و مصر و ضرورت ارتقای سطح این روابط صحبت کردند.

از سوی دیگر، دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته با نخبگان سیاسی و فرهنگی مصر در محل دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب، عبدالله الاشعل معاون سابق وزیر خارجه و چند نفر از شخصیتهای مهم سیاسی و فرهنگی مصر شرکت داشتند آقای احمدی نژاد دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را درباره مسائل منطقه و جهان تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مصر، امروز دکتر احمدی نژاد به سفر خود به قاهره پایان خواهد داد و به تهران باز خواهد گشت.