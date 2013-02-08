صبای قم در خانه به سختی از فولاد خوزستان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال کشورمان دیدارهای هفته ششم از دور برگشت بازی های مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور پنجشنبه شب برگزار شد.



در یکی از دیدارهای همزمان در گروه های چهار گانه، تیم های فوتبال صبای قم و فولاد خوزستان در جدالی تقریبا حساس در قم به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی از قضا یکی از دیدارهای جذاب هفته سیزدهم بود و در نهایت به سود تیم میهمان یعنی فولاد خوزستان به پایان رسید.



فولاد خوزستان تیم صدرنشین گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور است که در تلاش برای حفظ موقعیت خود در صدر جدول و فرار از کمند تیم ذوب آهن اصفهان جدی ترین تعقیب کننده خود، هیچ راه فراری برای صبا به منظور دوری از شکست سنگین خانگی باقی نگذاشت و در قم با چهار گل به برتری رسید.



تماشاگرانی که پنجشنبه شب نوزدهم بهمن ماه به ورزشگاه تختی قم آمده بودند، بازی جذابی را از هر دو تیم تماشا کردند و در نهایت چهار گل در این دیدار به ثمر رسید که هر چهار تای آن سهم تیم نوجوانان فولاد خوزستان بود تا فولادی ها به صدرنشینی خود در گروه دوم مقدماتی لیگ برتر وفتبال نوجوانان باشگاه های کشور ادامه بدهند.



صبای قم در این دیداری خانگی در شرایطی با نتیجه دور از انتظار چهار بر صفر مغلوب فولاد خوزستان شد که برای انجام دیدار رفت در هفته ششم نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور به اهواز نرفته بود و نتیجه آن بازی نیز سه بر صفر به سود فولاد به ثبت رسیده بود.



شاگردان حامد بختیاری زاده بدین ترتیب ششمین باخت خود در این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور را پذیرفتند و با کسب همان چهار پیروزی و سه تساوی از هفت بازی دیگر خود با 15 امتیاز جایگاه چهارم جدول رده بندی را در اختیار دارند.



در جدول رده بندی گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور هم اکنون صبای قم بعد از تیم های فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان و استقلال اهواز در مکان چهارم قرار دارد، ضمن اینکه فولاد و ذوب آهن به عنوان دو تیم برتر این گروه راهی مرحله بعد شده اند.



نتایج هفته سیزدهم: (پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه)

صبای قم صفر - فولاد خوزستان 4

حافظ شیراز 2- استقلال اهواز صفر

نفت و گازگچساران صفر - صنعت نفت آبادان صفر

ذوب آهن اصفهان 3- شهرداری اندیمشک صفر (حریف حاضر نشد)

