محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال داماش و فجر سپاسی از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در بازی با داماش برای بردن به میدان می رویم اما کسب سه امتیاز در نیم فصل دوم برای همه تیم ها نسبت به نیم فصل اول سخت شده است و تیم ما نیز از این قائده مستثنی نیست.

وی در خصوص تیم داماش اظهار داشت: داماش تیم پرمهره ای است که تجربیات بازیکنان آنها از بازیکنان جوان ما خیلی بیشتر است ضمن اینکه آنها از مربی خوب و زیرکی نیز بهره می برند.

سرمربی تیم فوتبال فجر تاکید کرد: متاسفانه ما 6 بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت، محرومیت و حضور در تیم های ملی پایه برای بازی با داماش در اختیار نداریم. در حال حاضر محمد آفند و مسلم فیروز آبادی مصدوم هستند و محمدرضا حسینی نیز به دلیل سه اخطاره بودن نمی تواند برای ما مقابل تیم داماش بازی کند.

وی ضمن انتقاد از برنامه ریزی فدراسیون فوتبال به دلیل تداخلی که در بازی های تیم های لیگ برتری با اردوها و بازی های تیم های ملی پایه دارند، گفت: در حال حاضر محمد فرامرزی در اردوی تیم جوانان حضور داشته و حسین کریمی نیز در اختیار تیم امید است ضمن اینکه محمد انصاری نیز در اردوی تیم نیروهای مسلح حضور دارد.

یاوری تاکید کرد: فدراسیون فوتبال از یک طرف تیم ها را به استفاده از بازیکنان ملی پوش پایه در رقابت های لیگ برتر تشویق می کند و از سوی دیگر طوری برنامه ریزی می کند که در عمل باشگاه ها امکان استفاده از آنها را در جریان رقابت های لیگ به دلیل تداخل زمانی با اردوهای تیم های ملی پایه نداشته باشند.

وی در همین خصوص تصریح کرد: در واقع شاهکار فدراسیون فوتبال در این نحوه برنامه ریزی به تیم هایی مانند فجر سپاسی که از بازیکنان ملی پوش پایه در رقابت های لیگ برتر استفاده می کنند ضربه می زند.

دیدار تیم‌های فوتبال داماش و فجرسپاسی از هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ساعت 15:30 روز شنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزاری می شود.