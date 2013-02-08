به گزارش خبرگزاری مهر طاهره ایبد در این باره گفت: مجموعه 3 جلدی «بیز بیز پشه» روایت ماجرای 5 پشه است که در یک زمان به دنیا می‌آیند و به نوعی اعضای یک خانواده‌اند؛ تولدشان با بی‌اطلاعی و بهت کامل از دنیای اطرافشان همراه است و در همین حین به طور غریزی متوجه نور تیر چراغ برق شده و به سمت آن پرواز می‌کنند. وقتی به نور می‌رسند، تیر چراغ برق می‌خواهد با تعریف کردن قصه‌ای برای این پشه‌های نوزاد آن‌ها را ساکت کند و وقتی می‌گوید «یکی بود، یکی نبود...» سئوالاتی فلسفی برای این پشه‌ها ایجاد می‌شود و می‌پرسند اونی که بود کی بود؟ اونی که نبود کی بود؟ چرا فقط یکی بود دو تا نبود؟ و ....

این داستان‌نویس در ادامه با اشاره به این مهم که قصه‌های «بیز بیز پشه» به طور ناخودآگاه رنگ و بویی فلسفی و البته طنزآمیز یافته، افزود: به طور کلی در سراسر اثر نگاهی هستی شناختی به جهان وجود دارد، اما باید بگویم از ابتدا که برای نوشتن این قصه‌ها دست به قلم شدم، تصور نمی‌کردم چنین ویژگی‌هایی در این اثر پدید آید. ضمن این‌که اساسا چنین قصدی هم نداشتم. اما گویا شخصیت‌های اصلی داستان (پشه‌ها) ذهن مرا نیش می‌زدند.

ایبد افزود: مسائل فلسفی خود به خود در این داستان طرح شد و انگار خود این پشه‌ها قابلیت پرداخت فلسفی داشتند.

وی ادامه داد: معتقدم نویسنده خالق شخصیت‌های داستانش است اما این خود شخصیت‌ها هستند که باید سرنوشت شان را رقم بزنند؛ فکر می‌کنم در «بیز بیز پشه» چنین اتفاقی رخ داد.

این نویسنده کودک با بیان این‌که در بازار کتاب آثار کودک و نوجوانی که توانسته باشد مسائل فلسفی را به شکلی نرم و جذاب برای این این گروه سنی مطرح کند وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش برای آموزش فلسفه و تفکر فلسفی به کودکان از سال‌ها قبل در برخی کشورها آغاز شده و در ایران تازه در حال شکل گیری است؛ به نظر من هدف اصلی از آموزش فلسفه به تفکر واداشتن انسان‌هاست و اگر در جامعه‌ای انسان‌ها از کودکی اندیشیدن را بیاموزند و نگاه و نقش متفاوتی را در جهان و جامعه تجربه کنند و از شخصیت انسانی کلیشه شده فاصله بگیرند می‌توان انتظار داشت در چنین جامعه‌ای اتفاقات فرهنگی و اجتماعی خوبی رخ دهد.

ایبد در ادامه گفت:تلاش من دقیقا این بود که کودکان را با این بعد فلسفه یعنی ضرورت تفکر آشنا سازم و برای آن‌ها حتی درخصوص بدیهی ترین مسائل زندگی ایجاد سئوال کنم.

این داستان نویس درباره مشخصات اثرش توضیح داد: «بیز بیز پشه» عنوان کلی اثر است که در مجموع از سه جلد تشکیل شده است؛ عنوان جلد نخست «یکی بیز یکی نبیز»، جلد دوم «ویز ویز تره» و عنوان جلد سوم «خان بیز پشه» است.

وی افزود: هر جلد این مجموعه متشکل از 5 داستان است که در مجموع می‌شود 15 داستان؛ کار نگارش همه این داستان‌ها به پایان رسیده و قرار است به همت گروه طنز واحد ادبیات کودک و نوجوان و از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شود.