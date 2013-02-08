همت دشمن در گرفتن استقلال سیاسی از ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش شامگاه پنج شنبه در جمع مردم منطقه شهرک بهشتی در مسجد بنی فاطمه همدان، عنوان کرد: مسئولان به جای دعوا با یکدیگر باید سخن رهبری را گوش دهند و به جلو بروند.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: نباید همچون بچه ها به ستیز با یکدیگر پرداخت تا حرف خود را به کرسی نشاند چراکه تا تحقق ارزش های اسلامی راه طولانی در پیش داریم.

وی گفت: پیامبر اسلام نیز با این چالش ها رو برو بود اما هم اکنون مشاهده می کنیم که درجهان دو میلیارد مسلمان وجود دارد.

مدیر مسئول نشریه پرتو عنوان کرد: باید برای رسیدن به اسلام ناب محمدی (ص) با مشکلات دست وپنجه نرم و پوست اندازی کرد.

وی گفت: باید در انتخابات آتی ریاست جمهوری به دو خصوصیات ولایت پذیری و باور به ارزش های اسلامی در فرد انتخاب شونده توجه کرد.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به اینکه دوباره به اهداف امام بازگشته ایم در حالی که در دورانی از آن فاصله گرفته بودیم، گفت: برای رسیدن به استقلال باید همه سختی های آن را نیز تحمل کرد.

عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار با تاکید براینکه دشمنان در انتخابات ریاست جمهوری آتی به دنبال فردی هستند که به آنان باج دهد، گفت: اختلاف بین روسای قوه مجریه ومقننه به هوای نفس آنان بر میگردد.

وی گفت: انقلاب یک جریان است و نیاز به کار، تلاش وفعالیت دارد.

وی به بی نظیر بودن تحقق انقلاب اسلامی پس از حکومت امیرالمومنین اشاره وعنوان کرد: قیام های بسیاری در طول تاریخ شکل گرفت اما به ثمر ننشست همانطور که در مشروطه نیز دیدیم علی رغم اینکه شاه باید قوانین مصوب مجلس را اجرا می کرد در نهایت همان گونه که شیخ فضل الله نوری پیش بینی می کرد مشروطه به استبداد رضا خانی انجامید.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری به گروههایی که در پی ملی کردن صنعت نفت بودند، اشاره و عنوان کرد: مصدق تنها به دنبال نفت ملی بود وامام نیز در نامه ای به آیت الله کاشانی از وی خواست محوریت مبارزه را از نفت خارج کند چرا که مردم حاضرند برای اسلام از جان خود بگذرند اما برای نفت از جان خود نمی گذرند.

وی اظهار داشت: عناصری که باعث رویداد انقلاب در ایران شد دینی بود که از جمله آنها می توان به مردم، فکر ومکتب اسلامی و رهبری اشاره کرد.

روانبخش که انقلاب را یک فرایند عنوان می کرد، بیان کرد: نباید تصور کرد با سرنگونی شاه انقلاب به ثمر رسید وهمه چیز به بهترین نحو تبدیل شده است.

وی به پستی وبلندی هایی که انقلاب در 34 سال گذشته گذرانده اشاره و عنوان کرد: رسول خدا پس از 22 سال توانستند حاکمیت اسلام را در شبه جزیره عربستان حاکم کنند و این به این معنی نیست که همه به احکام اسلام ملتزم بودند.

وی عنوان کرد: دوستان خائن ودشمنان دانا به انقلاب ضربه می زنند اما روال وجریان انقلاب رو به جلو حرکت می کند.

مدیر مسئول نشریه پرتو گفت: استقلال تنها با مشت هوا کردن به دست نمی آید بلکه باید به استقلال سیاسی، فرهنگی و نظامی نیز دست پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به استقلال 34 سال است که هزینه آن را می دهیم، گفت: در مملکتی زندگی می کردیم که شاه آن را به راحتی عوض می کردند و نمایندگان آن نیز توسط آمریکا وانگلیس تعیین می شد اما هم اکنون خود به پای صندوق های رای رفته وآنان را انتخاب می کنیم.

وی که تمام همت دشمن را گرفتن استقلال سیاسی از ملت ایران عنوان می کرد، اظهار داشت: زمانی در ارتش ایران چند هزار مستشار آمریکایی حضور داشتند و تجهیزات ما نیز کاملا وابسته به آمریکا بود.

وی ادامه داد: اما هم اکنون دیگر مستشار خارجی در کشور حضور ندارد و سپاه و ارتش بایکدیگر در حال همکاری و تصمیم گیری هستند و ایران حتی به کشورهای اسلامی مستشار صادر می کند تا به آنان در امور نظامی مشورت دهند.

وی به دستاورد های نظامی کشور نیز اشاره وعنوان کرد: قابلیت های هواپیمای جنگی که به تازگی از آن رونمایی شد با هواپیمای F18آمریکا برابری می کند و موشک های ایران نیز به قابلیت پرتاب به سه هزار کیلومتر رسیده است.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم با اشاره به اینکه ایران تاکنون 20 نوع پهباد ساخته و آماده است تا فناوری ساخت آن را در اختیار کشورهای مسلمان چون مصر قرار دهد، گفت:کارشناسان روسی اعلام کرده اند حتی آنان نیز فن آوری شکار سالم پهباد را در اختیار ندارند و این فن آوری فقط در اختیار ایرانیان است.

وی ادامه داد: باید به دنبال ساخت تسلیحاتی باشیم که دشمن را بترساند و آنچه باعث پیروزی حماس در جنگ اخیر شد پول کشورهای عربستان و قطر نبود بلکه حمایت ایران بود.

وی که تحقق استقلال اقتصادی را فقط با تحقق استقلال علمی میسر می داند، اظهار داشت: باید تولیدات علمی از ایران خارج شود تا پول آن به کشور باز گردد و این گونه واقعا شیرهای نفت بسته می شود.

وی تاکید کرد: رشد علمی ایران هم اکنون 11 برابر دنیا است.

وی در پایان سخنانش گفت: فشارهای دشمن تنها برای بازداشتن ما از مسیر انقلاب اسلامی است.