مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در کهگیلویه وبویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام ستاد بزرگداشت دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد، مسیرهای سخنرانی در مناطق مختلف این استان به شهر ذیل است:

یاسوج:فلکه شهدای نیروی انتظامی – میدان هفتم تیر – خیابان طالقانی – خیابان جمهوری اسلامی – میدان امام حسین (ع) ساعت 10 صبح

گچساران:از ساختمان بسیج ( فرمانداری قدیم ) به طرف میدان امام خمینی(ره) - ساعت 9 صبح

دهدشت:مسیر شماره یک- سپاه – بلوار شریعتی - میدان امام حسین (ع)

مسیر شماره 2- از جلوی هلال احمر – بلوار شریعتی – میدان امام حسین (ع) – ساعت 9.30 صبح

بهمئی :میدان امام حسین (ع) تا میدان بسیج - محل تجمع ورزشگاه شهید رجایی - ساعت 10 صبح

دنا:فرمانداری – مسجد النبی (ص)- میدان الله – خیابان مطهری – مدرسه شهید مطهری- ساعت 10 صبح

باشت: ایستگاه مسافربری به سمت چهارراه کتاب - آموزش و پرورش - ساعت 10 صبح

چرام:از میدان مرکزی شهر– خیابان مالک اشتر – بلوار شهید دستغیب – بلوار شهید مطهری – بلوار شهید بهشتی – میدان مرکزی شهر - ساعت 10 صبح

لنده: از جلوی سپاه به طرف میدان انقلاب – به طرف کمیته امداد – محل تجمع روبروی آتش نشانی - ساعت 10 صبح

مارگون : چهارراه مرکزی شهر – خیابان شهدا – گلزار شهدا – خیابان شهید قندی – بلوار مطهری محل تجمع مدرسه اندیشه - ساعت 10 صبح

پاتاوه: جلوی بخشداری – خیابان امام خمینی (ره) – محل تجمع خوابگاه شبانه روزی شهید باهنر ساعت 9.30 صبح

