اسماعیل کوثری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبری واینکه روحیه انقلابی با سیاست های کلان غربی متفاوت است، گفت: واقعیت این است که معمولا در دیپلماسی غربی بده بستان های زیادی وجود دارد، در جایی امتیازی می داده و در جایی کوتاه می آیند اما روحیه انقلابی این ها را بر نمی تابد.

وی سیاست های آمریکا را به سیاست‌های بنی امیه تشبیه کرد و افزود: بعضی از مسئولان آمریکایی این مساله را عنوان می کنند که پای میز مذاکره بیایید، امااین ها یک نوع فریب است اما انقلابی بودن که رهبری می گویند سیاست روشن و واضح است که همان نه شرقی نه غربی فقط جمهوری اسلامی است.

کوثری با اشاره به کسانی که از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال شده و در پی آن هستند، تصریح کرد: از اول انقلاب اسلامی سیاست‌های کلان خارجی منوط به دستورات رهبری بوده و رییسان جمهور، مجری این دستورات هستند و وظیفه‌ای جز این در سیاست‌های مربوط به رژیم صهیونیستی و استکبار نداشته اند.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها هر سیاستی را در منطقه پیاده کردند با سیاست های دقیق ایران شکست خوردند، ادامه داد: آمریکایی ها از رابطه ایران با مصر وحشت افتاده اند، در سوریه نیز با شکست روبرو شده اند و در پی این شکست های متعدد است که پیشنهاد مذاکره را مطرح کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هدف طرح مذاکره از سوی آمریکایی ها را محو کردن شکست های خود دانست و اضافه کرد: آنها در پی این مذاکرات به دنبال آن هستند تا اگر ایران نپذیرفت از در مخاصمه وارد شوند و وانمود کنند ما حاضر به مذاکره بودیم اما ایران قبول نکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از طرف دیگر اگر در این شرایط نا برابر ایران تن به مذاکره دهد، آمریکا تلاش می کند جایگاه ایران را در بین کشورهای حلقه مقاومت متزلزل نشان دهد.

کوثری با بیان اینکه در این شرایط است که مقام معظم رهبری می گویند آمریکا نمی تواند تصمیم گیرنده باشد ، متذکر شد: نکته مهم این است که ایران محکم در این مساله ایستادگی می کند چرا که آمریکا جز روحیه استکبار و تجاوز چیز دیگری از خود نشان نداده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر راست می گویند در رفتارهای خود تغییر رفتار نشان دهند و نیروهای خود را از منطقه بیرون کشیده و تحریم ها را بردارند، آن وقت است که بررسی می کنیم که مذاکره انجام شود یا خیر.