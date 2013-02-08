  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

نشست «تاریخ و تفکر در اندیشه توسعه» برگزار می شود

نشست «تاریخ و تفکر در اندیشه توسعه» برگزار می شود

نشست «تاریخ و تفکر در اندیشه توسعه» با سخنرانی عباس منوچهری سه شنبه 24 بهمن ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هشتم از سلسله نشستهای الگوی اسلامی ایرانی ـ پیشرفت که به همت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود، به موضوع «تاریخ و تفکر در اندیشه توسعه» اختصاص دارد.
 
در این نشست که سه شنبه 24 بهمن ماه از ساعت 15 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، دکتر عباس منوچهری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس این موضوع را بررسی خواهد کرد.
 
این نشست در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد برگزار می شود.
 
دومین سلسله از نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به همت گروه مطالعات توسعه اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  از 16 آبان آغاز و تا 22 اسفند ماه هر دو هفته یک بار برپامی گردد. 

کد مطلب 1811813

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