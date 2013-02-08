پیکر آیت الله ذبرجد در حرم مطهر سید علاء الدین حسین(ع) به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه مراسم تدفین آیت الله سید عبدالله ذبرجد در حرم مطهر سید علاء الدین حسین(ع) با حضور جمع کثیری از مردم شیراز، روحانیت، مسئولین لشکری و کشوری استان فارس برگزار شد.

آیت الله سید علی اصغر دستغیب نماز را بر پیکر مرحوم آیت الله ذبرجد خواند و سپس پیکر این عالم گرانقدر بر دستان مردم شیراز حمل و در جوار مرقد مطهر سید علاء الدین حسین(ع) به خاک سپرده شد.

طبق اعلام رسمی، فردا تمامی حوزه های علمیه شیراز تعطیل است و مراسم سوم مرحوم آیت الله ذبرجد دوشنبه ساعت 14:30 در حرم مطهر سید علاء الدین حسین شیراز برگزار خواهد شد.

آیت الله سید عبدالله زبرجد تولیت آستان مقدس سید علاءالدین حسین(ع) و رئیس حوزه علمیه محمودیه به دلیل عارضه قلبی در سن 71 سالگی صبح پنج شنبه دار فانی را وداع گفت.