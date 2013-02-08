قرارگاه پلیس راه در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فروزنده گفت: قرارگاه پلیس راه چهارمحال و بختیاری در زمینی به وسعت دو هزار متر مربع در مجاورت اداره کل مدیریت بحران استان واقع در جاده دانشگاه آزاد اسلامی، ورودی منظریه خریداری شده که احداث آن در این زمین اجرا می شود.

وی تأکید کرد: برای احداث قرارگاه پلیس چهارمحال و بختیاری ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، تأمین شده است.

فروزنده افزود: قرارگاه پلیس راه چهارمحال و بختیاری در سه طبقه با زیربنای ۸۰۰ متر مربع بنا می شود.

سه برابرشدن اعتبارات عمرانی نوسازی در شهرکرد

فرماندار شهرستان شهرکرد از رشد سه برابری اعتبارات عمرانی نوسازی این شهرستان در دولت نهم و دهم خبرداد.



مراد کاظمی گفت: اعتبارات عمرانی نوسازی در دولت نسبت به سال های قبل از آن سه برابر شده است.

وی تأکید کرد: در این مدت پروژه های آموزشی تحویل داده شده دو نیم برابر، احداث نمازخانه‌ مدارس دو و نیم برابر و ساخت و ساز سالن های ورزشی دو برابر افزایش داشته است.

کاظمی افزود: در دولت عدالت محور برای پروژه‌های تخریب، بازسازی و مقاوم سازی مدارس که در سال های گذشته وجود نداشته نیز افزون بر ۶۲۵ میلیارد ریال اختصاص یافته است.



یادواره شهدای عملیات خیبر درشهرکرد برگزار می شود



مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری در امور ایثارگران از برگزاری همایش یاد شهدا و رزمندگان عملیات افتخار آفرین خیبر در شهرکرد خبرداد



محمد کیانی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، یک ارزش و ترویج این ارزش اقدامی مهم است.

وی به نقش آفرینی رزمندگان چهارمحال و بختیاری در عملیات خیبر اشاره و تأکید کرد: از میان ۵۰۰ رزمنده این عملیات، ۹۰ رزمنده شیمیایی و ۱۸۰ نفر جانباز و مجروح شدند.

کیانی سوم اسفند را سالروز آغاز عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ دانست و افزود: همایش خیبریون می تواند در یادآوری این رشادت ها نقش بسیار مهمی ایفا کند.

وحدت مردم و تبعیت از رهبری مهم ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی است



فرماندار شهرستان فارسان وحدت، انسجام مردم و تبعیت از رهبری را مهم ترین عوامل مؤثر پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران دانست

بهروز مردانی نژادگفت: این عوامل، در تداوم و استمرار انقلاب مؤثر بوده است.

وی انقلاب اسلامی را به عنوان رویداد بزرگ تاریخی قرن حاضر اعلام و تأکید کرد: نقش رهبری در حرکت انقلابی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی بی بدیل است.

مردانی نژاد تقویت روحیه خودباوری مردم را از دستاوردهای ارزشمند انقلاب مردم ایران برشمرد و افزود: پیشرفت های کشور در عرضه های علمی و فناوری، مرهون روحیه خودباوری جوانان است.

خانه بهداشت روستای خویه در شهرستان کوهرنگ به بهره برداری رسید

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از بهره برداری خانه بهداشت خویه خبرداد

یزدان جلالی گفت: خانه بهداشت روستای خویه، مرکز دهستان موگویی از توابع شهرستان کوهرنگ به بهره برداری رسید.



وی تأکید کرد: برای بهره برداری از این پایگاه امداد جاده ای یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال اعتبار استانی هزینه شده است.



جلالی افزود: با بهره برداری از طرح یاد شده زمینه بهره مندی روستاییان از خدمات مطلوب پزشکی فراهم شد.



وی تصریح کرد: دولت عدالت محور نقش مهمی در توسعه زیرساخت ها به ویژه در بخش های بهداشت و درمان داشته است.