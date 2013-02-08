انقلاب اسلامی هدیه ای الهی برای مردم ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد شریعتی نژاد در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر قاضی از توابع شهرستان مانه و سملقان عنوان کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران با همه حرکت های جهانی متفاوت بود چرا که تعالیم انقلاب اسلامی ایران برگرفته از سخنان خداوند در قرآن کریم بود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی مکتب و عقیده ای الهی بود که خداوند به مردم ایران هدیه کرد، اظهار داشت: رهبری دینی و آشنا به دستورات خدواند و آگاه به تعالیم دین از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب ایران بود که خداوند به این ملت ارزانی داشت.

حجت الاسلام شریعتی نژاد در ادامه تصریح کرد: در این برهه از تاریخ نیز می بایست تمامی ملت ایران با رمز وحدت حول محور ولایت و پیروی از رهنمون های رهبری، انقلاب اسلامی را در برابر دشمنان حفظ کنند تا دشمنان ناکام مانده و در برابر پیشرفت های روزافزون نظام اسلامی به زانو درآیند.

وی افزود: برای پیشرفت در زمینه های گوناگون و رسیدن به رشد بیش از پیش علمی و عقلانی جامعه لازم است به مکتب و رهبر الهی ایمان کامل داشته باشیم و از آرمان های نظام و انقلاب محافظت کنیم.

خطیب نماز جمعه قاضی در ادامه با اشاره به 22 بهمن ماه و روز تجدید بیعت مردم با انقلاب اسلامی، اضافه کرد: یکی از موارد صیانت از انقلاب، حضور چشمگیر، دشمن شکن و معتقدانه در راهپیمایی روز پیروزی انقلاب است و مردم معتقد ایران اسلامی نیز در این روز با حضور در راهپیمایی میلیونی بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی کرده و بی اثر بودن تحریم ها بر اعتقادات ملت ایران را به جهانیان گوشزد خواهند کرد.