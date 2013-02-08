جدال صبا و الشباب در لیگ قهرمان آسیا/ تلاش شاگردان مرفاوی برای عبور از پلی آف

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش نمایندگان فوتبال ایران و امارات برای راهیابی به مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا راس ساعت 17 عصر شنبه بیست و یکم بهمن‌ماه با سوت داور سنگاپوری آغاز خواهد شد.



کاروان الشباب امارات پنجشنبه شب وارد قم شد



برای همین منظور فوتبالیست های تیم الشباب امارات شامگاه پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه وارد شهر مقدس قم شده اند و امروز نیز تمرین خود را بر روی زمین برگزاری بازی یعنی ورزشگاه یادگار امام قم انجام می دهند تا از هر نظر برای دیدار روز شنبه با صبای ایران در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا آماده شوند.



برگزاری اولین تمرین صبا در ورزشگاه یادگار امام قم



صبای قم نیز که روز پنجشنبه یک جلسه تمرین را در زمین اصلی برگزار کرد، تمرین مهم دیگری را نیز امروز در زمین چمن ورزشگاه یادگار امام قم خواهد داشت و در مجموع تلاش می کند تا بتواند با استفاده مناسب از زمان باقی مانده تا انجام بازی و همچنین فرصت میزبانی با غلبه بر حریف اماراتی راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا شود.



برگزاری کنفرانس خبری مربیان صبا و الشباب



سرمربیان تیم های فوتبال صبای قم و الشباب امارات نیز قرار است امروز در کنفرانس خبری پیش از بازی حضور یافته و در دیدار رو در ور با خبرنگاران رسانه های مختلف در خصوص آخرین شرایط تیم های خود پیش از این بازی توضیح بدهند.



در حال حاضر هدایت تیم فوتبال الشباب امارات را مارکو پاکوئتا برزیلی بر عهده دارد که از مربیان مطرح و کارنامه دار فوتبال دنیا محسوب می شود، ضمن اینکه در تیم فوتبال صبای قم نماینده کشورمان نیز عبدالصمد مرفاوی سرمربی است.



توزیع آی دی کارت های خبرنگاران در حاشیه کنفرانس خبری



بر اساس برنامه ریزی و اعلام باشگاه صبای قم کنرانس خبری مرفاوی و پاکوئتا از ساعت 11 امروز در هتل پارسیا قم برگزار می شود و قرار است در این کنفرانس خبری آی دی کارت های خبرنگاران ویژه پوشش رسانه ای این دیدار نیز توزیع شود که این مهم ممکن است یکی از شلوغ ترین روزهای برگزاری یک نشست خبری را در یک مسابقه رسمی فوتبال رقم بزند.



راهیابی تیم برنده دیدار صبا و الشباب به گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا



دیدار صبای قم و الشباب امارات یکی از دیدارهای حساس مرحله پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا به شمار می رود که تیم برنده آن به مرحله گروهی این رقابت ها می رود و باید با نمایندگان قطر، ازبکستان و عربستان همگروه شود.



گروهی که تیم های لخویا قطر، پاختاکور ازبکستان و الاتفاق عربستان در آن حضور دارند و بازی های آنها نیز به شکل رفت و برگشت به انجام خواهد رسید و بعد از برگزاری شش بازی دو تیم جواز صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان را کسب می کنند.