طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه پیام نور لرستان برگزار شد

مسئول هماهنگی ارتباطات استانی دفاتر نهاد نماینده ولی فقیه در دانشگاههای لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه پیام نور و کارگاههای هم افزایی در استان قم در حال برگزاری است.

رضا خادمی با بیان اینکه مرحله اول این طرح تابستان سال گذشته با حضور اساتید دانشگاههای علوم پزشکی و لرستان در مشهد مقدس برگزار شد، بیان داشت: در سالجاری نیز اساتید دانشگاههای پیام نور لرستان در طرح ضیافت اندیشه اساتید شرکت کرده اند.

وی بیان داشت: طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاههای پیام نور لرستان در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) استان قم در حال برگزاری است.

مسئول هماهنگی ارتباطات استانی دفاتر نهاد نماینده ولی فقیه در دانشگاههای لرستان با اشاره به برگزاری دو کارگاه بحث و تبادل نظر در کنار برگزاری این طرح بیان داشت: در کنار برگزاری این طرح دو کارگاه اندیشه سیاسی و اخلاق کاربردی با حضور اسایتد برجسته برگزار می شود.

خادمی ادامه داد: هر کدام از این کارگاهها در قالب 16 ساعت برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این کارگاهها را معرفت افزایی، بحث و تبادل نظر اساتید دانشگاههای پیام نور لرستان عنوان کرد.

مسئول هماهنگی ارتباطات استانی دفاتر نهاد نماینده ولی فقیه در دانشگاههای لرستان با اشاره به حضور 45 نفر از اساتید دانشگاههای پیام نور لرستان در طرح ضیافت اندیشه تصریح کرد: مرحله بعدی این کارگاهها با حضور اساتید دانشگاه پیام نور لرستان اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

خادمی یادآور شد: تا کنون پنج طرح ضیافت اندیشه اساتید و دو طرح ضیافت اندیشه دانشجویی استان لرستان برگزار شده است.