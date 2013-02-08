دنبال مسیرهای جدید ترانزیتی هستیم

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش زمان تخلیه و بارگیری در مرز کشور ایران و ترکیه، اظهار داشت: برای احداث پایانه‌های مرزی مشترک میان ایران و ترکیه، کمیته‌ای در ایران برای بررسی پیشنهادات مشترک موضوع GTI تشکیل شده است و این آمادگی وجود دارد این کمیته جلسات خود را با طرف مقابل ادامه داده تا تصمیمات لازم و اجرایی گرفته شود.

وی تصریح کرد: لازم است برای انجام امور و توسعه و گسترش این تاسیسات و مسایل موجود در زمینه پایانه‌های مرزی هماهنگی گسترده‌ای با تمام ارگان‌ها انجام شود و این هماهنگی در پایانه‌های مرزی مشترک با ترکیه به ویژه بازرگان همیشه برقرار است.

نماینده دولت در امر ترانزیت در خصوص ترافیک سنگین کامیونهای خروجی از ایران به مقصد ترکمنستان، گفت: ما از برگزاری اجلاس سه‌ جانبه بین سه کشور ایران، ترکیه و ترکمنستان استقبال می‌کنیم، چرا که هر سه کشور عضو کریدور تراسیکا هستند.

افندی‌زاده با اشاره به ایجاد مسیر جدید در میان کشورهای عضو اکو، افزود: در بحث اکو به دنبال مسیر ایران، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین و مسیرهای جدید دیگری هستیم و امیدواریم با تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی میان ایران و ترکیه این برنامه ها بررسی شود.