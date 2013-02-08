غلامعلی اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پس از آنکه توانستیم تیم های رقیب خود رد مرحله گروهی با اقتدار پشت سر بگذاریم و در بازی رفت نیمه نهایی نیز نمایش خوبی داشته باشیم، روحیه بازیکنان برای ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال به مراتب بهتر از گذشته شده است.



وی با بیان اینکه در بازی برگشت نیمه نهایی تنها پیروزی مقتدرانه به کار صبای قم می آید تا لیگ برتری شود، تصریح کرد: به طور قطع اگر بتوانیم انگیزه و روحیه بالای بازیکنان خود را در بازی برگشت با نفت و گاز گچساران به درستی مدرییت کنیم، درصد کسب موفقیت در این بازی افزایش خواهد یافت.



سرمربی تنها نماینده هندبال استان قم در رقابت‌های لیگ‌ دسته اول کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بازیکنان صبای قم پس از نتایج خوب مرحله گروهی در بازی رفت با تیم نفت و گاز گچساران مغرور نشده‌ بودند، تاکید کرد: یکی از آفاتی که تیم‌های ورزشی را همواره تهدید می‌کند، غرور بازیکنان پس از کسب پیروزی‌های بزرگ است.



میزبان نیز تدارکاتی وسیعی دیده بود که تیم ما را شکست بدهد



وی عنوان داشت: اما تیم ما هرگز این چنین نیست بلکه دیدار رفت مرحله نیمه نهایی در گچساران انصافا بازی سخت بود و میزبان نیز تدارکاتی وسیعی دیده بود که تیم ما را شکست بدهد، همانگونه که تیم پارس مس فلاورجان تیم مطرح ذوب آهن را شکست داد.



اکبرآبادی افزود: این مغرور شدن در میان تیم‌های حرفه‌ای به ندرت دیده می‌شود و به همین دلیل ما هم اگر مدعی حرفه‌ای بودن هستیم،‌ نباید در برابر نفت و گاز گچساران با غرور بازی کنیم چون تا این مرحله پیش آمده ایم و اگر چنین باشد تمام تلاش هایمان بی نتیجه خواهد ماند.



وی تاکید کرد: در کنار همکارانم در کادر فنی تیم هندبال صبای قم طی روزهای اخیر به این نکته توجه داشته ایم و شرایط بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول هندبال برابر تیم نفت و گاز گچساران را به دقت برای بازیکنان تشریح کرده‌ایم.



سرمربی تیم هندبال صبای قم ادامه داد: بازیکنان ما می‌دانند که در بازی امروز با تیم بسیار قدرتمندی رو به‌ رو هستیم و در صورت کوچک‌ترین غفلت، نتیجه بازی را واگذار خواهیم کرد، به همین خاطر تمرینات ویژه ای برای این دیدار داشته ایم تا حریف را در قم صد در صد شکست بدهیم و به لیگ برتر برویم.



بازی رفت با نفت و گاز گچساران را فراموش کرده‌ایم



وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه تیمش در دیدار رفت با نتیجه شکست نزدیک 33 بر 32 زمین را ترک کرده، آیا برای جبران بازی رفت برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شده است؟ تصریح کرد: ما آن بازی را فراموش کرده و معتقدیم حریف را در بازی امشب صد در صد می بریم.



وی در پایان تاکید کرد: معتقد هستیم در شرایط فعلی اگر بازیکنان ما 70 درصد آمادگی خود را در زمین نشان دهند، نفت و گاز گچساران را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم و مقابل تماشاگران فهیم و خوب تیم خود شکست خواهیم داد.



لازم به ذکر است: با انجام دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور بین صبای قم و نفت و گاز گچساران و همچنین مسابقه تیم های ذوب آهن اصفهان و پارس مس فلاورجان، امروز تکلیف دو تیم صعود کننده به لیگ برتر هندبال در قم و اصفهان مشخص می شود.

