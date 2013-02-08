شعارهای انقلاب اسلامی ایران جامه عمل پوشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان از انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین پدیده قرن یاد کرد و افزود: انقلاب ایران سرمنشاء تحولات داخلی و بین المللی فراوانی بود.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران تمام برنامه های از پیش تعیین شده جهان را بر هم زد و مسیر ملت های ستمدیده دنیا را به سمت نجات از استکبار و استبداد گشود.

حجت الاسلام کوثری در ادامه اسلام خواهی، استقلال جویی و آزادی طلبی را از مهمترین خواسته های مردم در ایام انقلاب برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر ملت ایران به تمامی این خواسته ها دست یافته است.

وی گفت: امروز پس از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دنیا شاهد شکوفایی نظام در عرصه های مختلف است و شعارهای انقلابی و خواسته های مردم در روزهای انقلاب جامه عمل به خود پوشیده است.

خطیب نماز جمعه شیروان اضافه کرد: همین امر موجبات نگرانی دشمنان را فراهم ساخته است، چرا که انقلاب اسلامی با این رشد و بالندگی و رسیدن به اهداف خود، به الگو و سرمشق حرکت های آزادی طلبانه دنیا تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: آنچه انقلاب اسلامی به ارمغان آورد پیروزی مستضعفان بر مستکبران بود و این شیرین ترین میوه انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود که بر اساس وعده الهی تحقق یافته است.

حجت الاسلام کوثری همچنین با اشاره به 22 بهمن ماه سال جاری عنوان کرد: ملت رشید ایران در راهپیمایی سی و چهارمین بهار پیروزی بار دیگر به جمهوری اسلامی آری می گویند و تمام توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.