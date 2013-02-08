238 مصوبه نتیجه سفرهای هیئت دولت به شهرستان خدابنده

علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیش از 500 میلیارد تومان به حوزه عمران‌شهری اختصاص داده شده است افزود: در عمران روستایی قبل از دولت نهم و دهم تنها 11 درصد مسکن روستایی در سطح شهرستان مقاوم‌سازی شده بود که هم‌اکنون این مهم در شهرستان خدابنده به بیش از 60 درصد رسیده است که از میانگین استانی هم بالاتر است.

وی ادامه داد: بیش از 61 میلیارد تومان خارج از اعتبارات سهمیه سالانه شهرستان به پروژه‌ها جذب شده است.

فرماندار شهرستان خدابنده، با اشاره به تلاش‌ها و خدمات انجام شده در دولت نهم و دهم افزود: سال گذشته و امسال اعتبارات این شهرستان به بیش از 40 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است که این میزان اعتبارات با جمع اعتبارات ملی سالانه 60 میلیارد تومان است.

یوسفی جمعیت مسکن روستایی در این شهرستان را 169 هزار و 500 نفر دانست و ادامه داد: پرونده بیش از هزار واحد مسکونی از طریق بنیادمسکن جهت دریافت تسهیلات بانکی مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل معرفی شده است.

یوسفی با بیان اینکه از 67 پروژه، 62 پروژه در بخش‌های گازرسانی، آب شرب، مراکز آموزشی، برق و راه افتتاح شده است افزود : فقط 5 پروژه کلنگ‌زنی بود که یکی از این پروژه‌های عظیم، کلنگ‌زنی قطعه چهارم چهاربانده کردن سلطانیه ـ قیدار ـ کبودرآهنگ با اعتبار 31 میلیارد تومان و مابقی پروژه‌ها نیز با اعتبار22 میلیارد تومان است.