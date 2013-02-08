  1. هنر
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

خطاب به شمقدری و عباسیان

12 سینماگر خواستار نمایش "زندگی مشترک ..." در فجر شدند

12 سینماگر خواستار نمایش "زندگی مشترک ..." در فجر شدند

تعدادی از سینماگران با امضای نامه‌ای از شمقدری و عباسیان خواستند که امکان نمایش "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" را در برج میلاد فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 12 سینماگر در نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی و دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر خواستار نمایش فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" ساخته روح‌الله حجازی در کاخ جشنواره شدند.

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای شمقدری
جناب آقای عباسیان
با سلام

از شما تقاضا داریم با احترام به سینمای ایران فیلم "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" ساخته روح‌الله حجازی را در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به معرض نمایش اهالی کاخ جشنواره بگذارید.
 
مانی حقیقی، مازیار میری، عزیزالله حمیدنژاد، امیرشهاب رضویان، فردین صاحب زمانی، رضا عطاران، فریدون جیرانی، مهدی کرم پور، پرویز شیخ طادی، محمد علی باشه آهنگر، رضا درمیشیان، محسن امیریوسفی.
 
به گزارش مهر، پیش از همین تعداد زیادی از منتقدان و اهالی رسانه نیز در نامه‌ای به عباسیان دبیر جشنواره خواستار نمایش این فیلم در یک سانس در برج میلاد برای اهالی رسانه شده بودند.
 
همچنین با توجه به نامه‌ای که تهیه‌کننده اثر در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته بود، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز با نمایش فیلم در جشنواره مخالف نیست.
 
کد مطلب 1811830

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