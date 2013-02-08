  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

ساخت یک بازی رایانه ای ایرانی برای سیستم عاملهای اندروید و iOS

ساخت یک بازی رایانه ای ایرانی برای سیستم عاملهای اندروید و iOS

بازی رایانه ای ایرانی "قهرمان ما" با پشتیبانی از سیستم عاملهای اندروید و iOS ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عرضه بازی ایرانی "قهرمانِ ما" که مدتی است توسط استودیوی بازی‌سازی آنو (Anu) ساخته می‌شود در فصل تابستان برنامه‌ریزی شده و علاوه بر رایانه‌های شخصی برای تبلت‌هایی که از سیستم عامل اندروید و iOS برخوردارند هم قابل استفاده خواهد بود.

این بازی در سبک ادونچر - ماجراجویی- اشاره و کلیک است و با سبک هنری خاصی ساخته شده که در مورد اتفاقات عجیبی است که در شهر افتاده و موجودات زنده را تبدیل به موجودات پلیدی کرده است.

قهرمان بازی که جکی نام دارد یک لوله‌بازکن ساده با خصوصیات اخلاقی خاص است و سعی دارد منشا این اتفاقات عجیب را پیدا کرده و آن را نابود کند. جکی برای رسیدن به این هدف باید معماهای مختلف را حل کرده و همچنین هر از گاهی دست به مبارزات اکشن بزند که در نوع خود برای یک بازی ادونچر قابل توجه است. چندین شخصیت اصلی دیگر هم برای بازی طراحی شده که به پیشرفت روند داستان کمک می‌کنند.

کد مطلب 1811832

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