کاهش 75 درصدی تخلفات رانندگان خودروهای حمل زباله

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس سید محمد فیاض افزود: حتی وقوع یک تصادف از سوی رانندگان خدمات شهری هم زیاد است و با آموزش و فرهنگسازی باید به نقطهای برسیم که تصادفات این رانندگان به صفر برسد.
وی گفت:در صورتی که نظارت و کنترل با اطلاعرسانی و فرهنگسازی توأم نباشد، استمرار و تدوام نخواهد داشت و سازمان مدیریت پسماند به یکی از سازمانهای پیشرو در ترویج فرهنگ صحیح رانندگی تبدیل شده و در این زمینه از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی با اشاره به برگزاری کلاسهای آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رانندگی تدافعی به رانندگان خدمات شهری، اظهار کرد: بررسی علل تصادفات، چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام عملیات اجرایی و نمایش کلیپهایی از تصادفات شدید، از دیگر موضوعات آموزشی این دورههاست که ضریب خطای رانندگان خدمات شهری را به حداقل ممکن رسانده است.
فیاض با بیان این که به کارگیری سیستمهای هوشمند در کاهش تصادفات خودروهای حمل زباله بسیار موثر بوده، تصریح کرد: با استفاده از سامانه کنترل و نظارت کاهش تخلفات و نیز تجهیز ماشینآلات خدمات شهری به سیستمهای موقعیتیاب خودرو موسوم به GPS، تصادفات این خودروها بسیار کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اعلام این که مدیریت شهری خود را در حفظ جان و تأمین سلامت شهروندان مسئول میداند، خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی برای رانندگان خدمات شهری ادامه خواهد یافت و امروز رانندگان خودروهای حمل زباله به منضبطترین رانندگان تهران تبدیل شدهاند.
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