حاشیه های جشنواره طعم برتر/ از نمایش کارهای عجیب و غریب تا غذاهای لذیذ

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با هدف انتخاب برترین طعم های غذاهای شمال ایران از بعد از ظهر چهارشنبه در نمایشگاه بین المللی گرگان آغاز بکار کرد و نخستین جشنواره کنفرانسی بود که سعی کرد با ایجاد فضای رقابتی مناسب در راستای اهداف بلند مدت برای رشد وشکوفایی صنعت غذا و انتخاب برترین طعم های شمال ایران گام بردارد.

شنیدن نام طعم برتر، بیش از هر چیزی غذاهای لذیذ و خوشمزده سنتی و ایرانی را در ذهن تداعی می کند و در این جشنواره لذیذ ترین و عجیب و غریب ترین غذاها به نمایش گذاشته شد.

تبلیغات مبلمان ، رنگ ، عطر ، شرکت هواپیمایی و مسافرتی و ... از جمله مواردی بود که در گوشه و کنار غرفه های جشنواره پررنگ به چشم آمد.

رکورد زنی جوان آرایشگر

یکی از کارهای عجیب و شگفت انگیز در این جشنواره که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت، غرفه جوان آرایشگردر گوشه ای جشنواره بود که در مدت 57 دقیقه اقدام به اصلاح موی سر 34 نفر کرده بود، این بخش از دیدنیهای این جشنواره بود و نوعی رکورد زنی به حساب می آمد.

در بخشی از جشنواره نیز، سامان گلریز با حمید سپیدنام داوران جشنواره، مشغول تست غذاها بودند و بعد از تست، مردم با اشتیاق از این غذاها تناول می کردند.

بخش VIP جشنواره نیز مخصوص خانواده های مسئولان و افرادی بود که نسبت به رزرو و خرید میز اقدام کرده بودند، بود و از حضور سایر بازدیدکنندگان جشنواره برای حضور در این بخش و نشستن دور میزها خوداری می شد.

اجرای کنسرت از دیگر بخش های جشنواره طعم برتر بود و جمعیت زیادی ایستاده این کنسرت را به نظاره نشستند.

کام تلخ مردم از بی برنامگی ها و بی نظمی

به رغم تبلیغات فراوانی که برای این جشنواره شده بود و از مدتها قبل برای آن برنامه ریزی شده بود، برخی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از بی برنامه گی در این جشنواره گلایه مند بودند.

همزمانی رونمایی از کیک بزرگ 34 متری به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و کنسرت موسیقی بهنام علمشاهی سبب شد تا بسیاری از بازدیدکنندگان رونمایی از کیک را به اجرای کنسرت ترجیح دهند و طعمشان را با خوردن کیک شیرین کنند.

همچنین طبق اعلام قبلی مسئولان برگزاری جشنواره، قرار بود کیک فروخته و بخشی از عایدات آن برای کودکان کار صرف و خرج شود که شاهد توزیع رایگان آن بین مردم بودیم.

علاوه بر این قرار بود، در این جشنواره مسابقه ای برگزار شود که برگزار نشد و اکثرا بازدید کنندگان ازعدم برگزاری مسابقه ناراضی بودند.

کارت زرد به متولیان فرهنگی

به هر روی اولین جشنواره طعم برتر با حرف و حدیث های فراوانی به کار خود پایان داد و برترین هایش را پنجشنبه شب در بخش های مختلف معرفی کرد و نیاز است تا متولیان فرهنگی استان و شهر در اجرای برنامه هایی از این قبیل، نظارت و برنامه ریزی مطلوبتری داشته باشند تا با رعایت موازین شرعی، قوانین و حذف برخی پیرایه ها، کام مردم در جشن های انقلاب شیرین تر شود.