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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

گلزار شهدای پایین شهر زنجان ساماندهی شد

گلزار شهدای پایین شهر زنجان ساماندهی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: طرح ساماندهی گلزار شهدای پایین زنجان با حضور استاندار زنجان و سایر مسئولان استان زنجان به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار زنجان شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح ساماندهی گلزار شهدای پایین زنجان،  گفت: شهداء راهگشای مسیر پرتلاطم و منتهی به آزادی و رهایی از بند استکبار هستند.

 محمد رئوفی‌نژاد افزود: این همه آزادگی و حقیقت به برکت خون شهدا است و در مزار شهدا حضور داشتن توفیق بزرگی است و هر آنچه که داریم مدیون خون شهدا هستیم و افتخار، اقتدار، سربلندی، استقلال به معنی واقعی آن، داشتن نظامی ولایی و معنوی و دوام و قوام نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل خون شهدا می‌باشد.

وی با بیان اینکه ثمره خون شهدا آسایش و امنیت ایران اسلامی را به همراه داشت افزود: خون شهدا در جهت آسایش و آزادی ایران اسلامی جاری شد و شهدا جان خود را تقدیم کردند تا اسلام ناب محمدی پایدار و عزت و سربلندی از آن ایران اسلامی باشد.

همچنین مدیرکل بنیادشهید استان زنجان گفت: مزار شهدای پایین با 970 شهید، بزرگ‌ترین گلزار شهدا در زنجان است که ساماندهی آن از اسفند 89 شروع شده و امروز در خدمت خانواده بزرگ شهدا قرار دارد.

امیرعلی نیکبخش افزود: در استان از3000 هزار مزار شهدا 2400 مزار ساماندهی شده است که کار ساماندهی 600 مزار در روستاها نیز باقی مانده است.

وی ادامه داد: تا قبل از سال 84 تنها 600 مزار ساماندهی شده بود که با پشتکار و تلاش مسئولان این مهم امروز به 2400 مزار ساماندهی شده رسیده است.

کد مطلب 1811840

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