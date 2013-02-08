  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

قانعی خبر داد:

رونمایی از داروی سترورلیکس استات برای درمان نازایی

رونمایی از داروی سترورلیکس استات برای درمان نازایی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رونمایی داروی سترورلیکس استات که برای القای باروری در درمان نازایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی اظهار داشت: این دارو در سال 2000 توسط سازمان FDA مورد تایید قرار گرفته و در حال حاضر تنها شرکت عرضه کننده آن شرکت Serono است که آن را با نام تجاری (Cetrotide®  ستروتاید) تحت لیسانس خود دارد.

وی با بیان اینکه راه تجویز این دارو به صورت تزریق زیرجلدی است و ویال‌های تزریقی آن در دوزهای 0.25 و 3 میلی‌گرمی ساخته می‌شوند، افزود: فرمولاسیون تزریقی این دارو تا سال 2014 در انحصار شرکت Serono است و به همین جهت تولید کننده دیگری ندارد.
 
دکتر قانعی یادآور شد: از زمان ورود این دارو به بازار دارویی جهان تا به امروز، کاربردهای متنوع دیگری برای آن گزارش شده به طوری که امروزه در درمان سرطان‌های سینه و پروستات، اندومتریوز، هایپرپلازی پرستات و فیبروئید رحم نیز تجویز می‌شود؛ همچنین این دارو برای درمان ناباروری در زنانی که تحت درمان با روش‌های تخمک گذاری تحت کنترل هستند، موثر است.
 
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت ادامه داد: تولید ماده اولیه سترورلیکس در آزمایشگاه شیمی دارویی دانشکده داروسازی شهید بهشتی براساس روش سنتز در فاز جامد، طراحی، اجرا و بهینه شده و شکل ویال‌های تزریقی آن نیز در آینده‌ای نزدیک توسط شرکت داروسازی زهراوی به بازار عرضه خواهد شد.
 
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه همزمان با اتمام دوره پتنت این دارو (در سال 2014) تکنولوژی ساخت ماده اولیه و فراورده نهایی آن در کشور موجود خواهد بود و نیز با توجه به وجود ظرفیت‌های اضافی موجود برای تولید این دارو در کشور، علاوه بر رفع نیاز داخلی، پتانسیل‌های بالایی برای صادرات آن وجود خواهد داشت.
کد مطلب 1811841

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