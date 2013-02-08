تدارک گسترده ناوگان حمل و نقل عمومی برای راهپیمایی 22بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با تبریک فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افزود: سرویس¬های ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی از ساعت 7 صبح 22 بهمن در 45 مبداء از جمله میادین، پایانه ها و شهرک ها آماده اند تا شهروندان را به صورت رایگان به میدان آزادی برده و باز گردانند.

وی با اعلام این که به منظور رفاه حال شهروندان جهت حضور در راهپیمایی 22 بهمن از آغاز فعالیت در نخستین ساعات صبح تا پایان مراسم راهپیمایی تمامی خطوط مترو به صورت رایگان در خدمت شهروندان خواهد بود، اظهار کرد: به منظور تسریع و تسهیل در جا به جایی انبوه مسافران، سرفاصله حرکت قطارها در خطوط 2 و 4 به عنوان خطوط اصلی مسیر راهپیمایی کاهش خواهد یافت.

تشکری هاشمی با اعلام این که حرکت قطارها در خط دو از 7 دقیقه روزهای تعطیل به 4 دقیقه و در خط چهار از 10 دقیقه روزهای تعطیل به 5 دقیقه کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: به این ترتیب شاهد افزایش جا به جایی مسافر به میزان 43 درصد در خط دو و 50 درصد در خط چهار نسبت به ایام عادی خواهیم بود و حرکت قطارها در خطوط1 و 5 نیز برابر برنامه زمان بندی است.

وی از پیش¬بینی 10 خط تاکسیرانی از ساعت 7 صبح 22 بهمن با اختصاص 200 دستگاه ون برای جا به جایی رایگان شهروندان در راهپیمایی خبر داد و اضافه کرد: این خطوط به سمت میدان انقلاب اسلامی و میدان آزادی پیش بینی شده اند، ضمن این که سایر خطوط تاکسیرانی به صورت عادی به فعالیت های خود ادامه می دهند.

وی این 10 مسیر را به این شرح اعلام کرد: میدان هفت تیر به میدان انقلاب اسلامی، میدان امام حسین(ع) به میدان فردوسی، ابتدای حافظ به چهار راه کالج، میدان حضرت ولی عصر (عج) به چهار راه حضرت ولی عصر (عج)، میدان حر به بزرگراه شهید نواب صفوی، میدان توحید به میدان آزادی، میدان جمهوری اسلامی به خیابان آزادی، میدان سپاه به خیابان انقلاب اسلامی، ابتدای شادمان به خیابان آزادی و بزرگراه شهید ستاری به سه راه فرودگاه.

معاون شهردار تهران با اعلام این که در روز 22 بهمن سایر امکانات و ظرفیت¬های ترافیکی پایتخت در جهت برگزاری هر چه با شکوه تر راهپیمایی به کار گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران وضعیت ترافیک شهر را در این روز کنترل خواهد کرد تا در صورت بروز کوچک ترین مشکل ترافیکی نسبت به برطرف کردن آن هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

گفتنی است 45 مبداء که ناوگان اتوبوسرانی از ساعت 7 صبح 22 بهمن سرویس¬های ویژه به مقصد میدان آزادی در آن ها پیش بینی گردیده، به شرح زیر اعلام شده اند:



تهران پارس، خاقانی، میدان امام حسین(ع)، میدان شمشیری، میدان رازی، میدان محمدیه، میدان قیام، میدان خراسان، میدان شوش، میدان راه آهن، میدان ابوذر، میدان جلیلی، میدان نازی آباد، خانی آباد، خلیج فارس، شهرک حضرت ولی عصر (عج)، یافت آباد، شاد آباد، تهرانسر، کارگر شمالی، میدان صادقیه، کوی نصر، اسد آبادی، شهران، شهر زیبا، کن، پونک، جنت آباد، شهرک شهید باقری، میدان صنعت، شهر ری، 13 آبان، دولت آباد، خزانه، میدان رسالت، سید خندان، هفت حوض، شهرک شهید محلاتی، تجریش، قدس، لویزان، میدان شهدا، پیروزی، میدان شهید کلاهدوز و شهرک شهید بروجردی.

