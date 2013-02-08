حامد علامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: استقبال دانش آموزان از جشنواره انقلاب بسیار گسترده بوده است ، ضمن آنکه نمایشگاه مدرسه انقلاب تا 25 بهمن ماه در مدارس سراسر کشور برپاست.

وی با بیان اینکه برگزیدگان جشنواره پس از بررسی هیات داوران در سه سطح شهرستان، استان و ملی در 20 فروردین ماه معرفی خواهند شد، افزود: به 10 درصد شرکت کنندگان در سطح ملی جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین 300 نمایشگاه برتر مدارس در تیرماه سال آینده معرفی و تقدیر می شوند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به ضرورت و اهمیت راهپیمایی 22 بهمن ماه ادامه داد: اهمیت این راهپیمایی در 22 بهمن امسال بسیار بیشتر از سال های گذشته است و نسل های سوم و چهارم انقلاب اسلامی باید پرشورتر از همیشه در صحنه حاضر شوند.

به گفته علامتی، انقلاب مردمی ایران، ریشه دیرین در باورها و اعتقادات دینی ملت مسلمان ایران دارد و امروز ملت ایران با وجود تهدیدهای نظام استکبار جهانی با گفتمان اصیل مقاومت و سازش ناپذیری در برابر هیاهوی توخالی استکبار ایستاده است.

وی ادامه داد: در این عصر پرهیاهو که طلیعه انقلاب اسلامی درخشش جهانی پیدا کرده و به عنوان الگوی بیداری اسلامی دنیا را به حیرت و تعجب انداخته، ضرورت دارد که نسل سوم و چهارم انقلاب در تداوم ایثارگری و شهادت طلبی نسل اول و دوم انقلاب به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و با حضورشان در 22 بهمن امسال، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ضمن اعلام برائت از فتنه گران داخلی و خارجی به جبهه کفر و استکبار اعلام کنند که بزرگترین تداوم بخش حرکتهای اصیل این انقلاب است.