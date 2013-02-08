چشم دنیا به راهپیمایی 22 بهمن است/ وحدت عامل پیشرفت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی بر لزوم دوری از گناهان تاکید کرد و با یاداوری پیامدهای ناگوار ارتکاب به این نوع گناهان، اظهار داشت: سعادت دنیا و آخرت در دوری از گناوه و تقوا پیشه‌کردن است.

وی اضافه کرد: وحدت مردم و مسئولان در حال حاضر از هر زمان دیگری ضروری‌تر است و با توجه به اینکه کشور ما یک شرایط خاصی را سپری می‌کند لازم است که همه مسئولان با وحدت رویه برای پیشرفت توسعه کشور تلاش کنند.

امام جمعه برازجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با مذاکره با آمریکا، ادامه داد: آمریکا اسلحه را به سمت ما گرفته است و برای مذاکره فشار می‌آورد که این شرایط مناسبی برای مذاکره نیست و برای مذاکره باید شرایط مناسب‌تری ایجاد شود.

وی خواستار دوری مسئولان از تفرقه شد و با تاکید بر لزوم وحدت رویه در بین همه مسئولان، خاطرنشان ساخت: عامل پیشرفت و توسعه کشور وحدت است و همه باید به این مهم توجه ویژه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام مصلح با اشاره به علمیات والفجر هشت، بیان داشت: این عملیات یکی از غرور‌آفرین‌ترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس بود و در حالی که آمریکائی‌ها تمام تلاش خود را برای رصد تحرکات رزمندگان ایرانی به کار برده‌بودند ولی با رعایت کامل اصول حفاظتی موفق شدیم از اروند عبور کنیم و به فاو برسیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات والفجر هشت، تصریح کرد: شهدا و ایثارگران نقش بسیار مهمی در پیروزی‌های دوران دفاع مقدس داشتند که باید همواره یاد آنها را گرامی بداریم.

امام جمعه برازجان با تبریک ایام دهه مبارک فجر و با تاکید بر لزوم حضور گسترده مردم در راهپیمائی 22 بهمن‌ماه، اضافه کرد: چشم دنیا به راهپیمایی 22 بهمن دوخته شده و به فضل خدا بار دیگر شاهد حضور بی‌نظیر و دشمن‌شکن مردم در این راهپیمایی خواهیم بود.

وی افزود: 22 بهمن سالروز سقوط رژیم شاهنشاهی و سالروز جشن استقرار نظام شکوهمند اسلامی است و حضور در راهپیمایی 22 بهمن ارزش والایی دارد.

امام جمعه برازجان خاطرنشان ساخت: 22 بهمن در انحصار هیچ کس نیست و این روز مایه یاس بدخواهان و مایه امیدواری دوستداران نظام است و این روز بزرگ در واقع روز بازگشت به ارزش‌های اصیل اسلامی است.

مصلح گفت: 22 بهمن آزادی و استقلال را برای ایران اسلامی به ارمغان آورد و پاداش سال‌ها مقاومت امام خمینی(ره) و ملت مبارز و انقلابی ایران است.

وی با بیان اینکه 22 بهمن هدیه خداوند به امام خمینی(ره) بود اذعان داشت: پس از 15 سال نفس‌گیر شاهد موفقیت بزرگی بودیم و پیروزی انقلاب اسلامی یک رویداد بزرگ در جهان بود.

فتنه 88 اوج برنامه‌ریزی دشمن برای شکست نظام بود

امام جمعه برازجان به توطئه‌های مختلف دشمنان برای تضعیف نظام اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد ناآرامی در کردستان و آمل و تهاجم صدام به کشور و تحریم‌های مختلف اقتصادی و تهاجم فرهنگی و ... گوشه‌هایی از توطئه‌های دشمنان است که البته با وجود همه توطئه‌ها شاهد حرکت رو به رشد نظام در تمام عرصه‌ها هستیم.

مصلح بیان کرد: فتنه 88 اوج برنامه‌ریزی دشمن برای شکست نظام بود که با ولایت‌مداری مردم و حضور در صحنه این فتنه نیز خاموش شد.

وی به سالروز صدور حکم تاریخی حضرت امام(ره) در مورد ارتداد سلمان رشدی اشاره و تصریح کرد: غربی‌ها کسانی مثل این خائن را مامور کردند تا علیه مقدسات وارد عمل شود که این حکم تاریخی در واقع اهمیت زیادی دارد.