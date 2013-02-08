کارکنان دانشگاه پیام نور گچساران با خانواده شهدای انقلاب دیدار کردند

رئیس دانشگاه پیام نور گچساران به خبرنگار مهر گفت: این دیدار به پاس قدردانی از ایثار شهدای انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره این مجاهدان راه حق انجام شده است.

حمیدرضا رخشا افزود: کارکنان دانشگاه پیام نور گچساران برحسب وظیفه با حضور در منازل خانواده شهدای دانشجو و شهدای دوران انقلاب گچساران تجدید میثاق خود با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر را اعلام کرند.

وی همچنین از دیدار کارکنان و جمعی از اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گچساران به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر با امام جمعه گچساران خبرداد.

رخشا اظهار داشت: دربهمن ماه 1357 نصرت خداوند توسط ملت بزرگ ایران ورهبری الهی حضرت امام خمینی(ره)به منصه ظهور نشست و شکوه استقلال یک حکومت اسلامی در جهان طنین انداز شد.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی بدون شک یک معجزه الهی بود که با تدبیر وشجاعت حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور گچساران بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته ازقیام عاشورایی سید الشهداست که روح الهی را در دلها زنده و روح مجاهدت و ایثار را متجلی کرد.

رخشا افزود: کارکنان و دانشجویان پیام نور گچساران نیز همراه دیگر اقشار همانند اعصار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال ولایتمداری و وحدت خود را به جهانیان ثابت خواهند کرد.

وی یادآور شد: برپایی جشن های ویژه گرامیداشت دهه فجر، آذین بندی دانشگاه، توزیع بروشورهایی در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدای گچساران از مهمترین برنامه های گرامیداشت سی و چهارمین بهار انقلاب دردانشگاه پیام نور گچساران بوده است.