اردبیل قابلیت تبدیل شدن به 10 استان برتر آموزشی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده پیش از ظهر جمعه در مراسم تجلیل از ستارگان علمی، فرهنگی و ورزشی تصریح کرد: در سالهای اخیر استان اردبیل جهشهای قابل توجهی را در عرصه های آموزشی شاهد بوده که درخشش نخبگان علمی آن جمله است.

وی اضافه کرد: وجود سرمایه های آموزشی مطرح در استان نشان می دهد این استان قابلیت تبدیل به استانهای ممتاز آموزشی کشور را دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: برنامه های آموزش و پرورش در قالب سند تحول بنیادین اجرایی می شود که به عنوان بهترین الگوی آموزشی قابل بهره برداری است.

وی تاکید کرد: این الگو توانسته است با توجه به تمامی ابعاد آموزشی برنامه ریزی مدونی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کند.

فعالیت 199 مدرسه خاص در اردبیل

محمودزاده ادامه داد: از جمله اقدامات توسعه فضاهای آموزشی با رویکرد نخبه پروری افزایش تعداد مدارس خاص از جمله مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد است.

وی یادآور شد: تعداد این گروه از مدارس در سال 88، بیش از 153 مورد بود که در حال حاضر به 199 مورد رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان معتقد است افزایش کمی مدارس خاص در تقابل با کیفیت آموزشی این مدارس نیست.

سه نفر از رتبه های برتر کنکور اردبیلی بودند

وی با استناد به نتایج کنکور ادامه داد: جایگاه اردبیل در کنکور در سالهای گذشته رتبه 23 بود که با آرمانهای آموزشی این استان فاصله داشت.

محمودزاده با یادآوری کسب مقام 12 در کنکور امسال اضافه کرد: این موضوع توانست جایگاه واقعی استان را تا حد قابل توجهی نمایان کند.

وی اضافه کرد: در کنکور امسال سه تن از رتبه های برتر کنکور از استان اردبیل بودند که به عنوان سرمایه های علمی و آموزشی این استان هستند.

